Do patnáctičlenné nominace na kvalifikaci mistrovství světa v čínském Wu-chanu zařadila trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková devět hráček z loňského mistrovství Evropy. Z tehdejší dvanáctky chybí bývalá kapitánka Tereza Vyoralová, která ukončila kariéru, zraněná Anežka Kopecká z KP Brno a čtyřiatřicetiletá Alena Hanušová z Brandýsa nad Labem, jež se vrátila na konci ledna do hry po zranění.
V nominaci na kvalifikaci MS je devět účastnic EuroBasketu
„V nominaci bylo původně 16 hráček. Kvůli vážnému zranění kolena vypadla Rokošová a problémy s achilovkami trápí Vitulovou. Obě rozšířily velký počet hráček, které nemohou být v nominaci ze zdravotních důvodů. Když připočteme Šípovou, která nedávno ukončila kariéru kvůli kolenu, tak už je to opravdu velký problém na pozicích podkošových hráček,“ uvedla Ptáčková.
Po listopadové premiéře v přípravných zápasech v Maďarsku dostala opět příležitost Lucie Svatoňová z KP Brno. „V klubu nastupuje na pozici 4 a v přípravě na této pozici může pomoci. Budeme nuceni hrát úseky zápasů v menší sestavě, která má určité výhody, ale samozřejmě i svá úskalí. Musíme tomu přizpůsobit styl hry a věřit, že další hráčky už budou zdravé,“ řekla Ptáčková.
Kopecká si na konci října poranila kolenní vazy. Dlouhodobě mimo hru je Dominika Paurová z Kentucky Wildcats z NCAA, která si před sezonou opět přetrhla přední zkřížený vaz v kolenu.
Stejně jako Svatoňová tak navážou na podzimní reprezentační debut křídelnice Mariana Přibylová z USK Praha a Eliška Brejchová z Chomutova. V kádru nechybí Karolina Šotolová ze španělské Ferrolu, která se na loňský EuroBasket nevešla až při závěrečném zužování týmu. V nominaci jsou i další dvě reprezentantky v basketbalu 3x3 Petra Malíková z USK Praha a Monika Fučíková z Chomutova.
Český tým začne boj o zářijový světový šampionát v Berlíně ve středu 11. března v 6:30 SEČ proti Jižnímu Súdánu. O den později jej čeká Mali (9:30), v sobotu 14. března Brazílie (6:30), den nato domácí Čína (12:30) a v úterý 17. března Belgie (9:30). Belgičanky mají jistou účast jako vítězky EuroBasketu a vedle nich se kvalifikují mezi 16 účastníků další tři nejlepší celky.
Do Číny národní tým vyrazí 5. března a o tři dny později sehraje přípravu s domácím týmem. „Poletíme se všemi hráčkami a to z důvodu, že některé holky, které hrají v zahraniční, se k nám přidají později po splnění svých povinností v klubu,“ uvedla Ptáčková.
„Takže v přípravném utkání proti Číně nenastoupíme v té sestavě, která bude finální pro kvalifikaci. Možnost odehrát přípravný zápas jsme přivítali, především z důvodu adaptace a možnosti si zahrát ostré utkání,“ dodala.
Nominace českých basketbalistek na kvalifikaci MS ve Wu-chanu (11.-17. března)
Rozehrávačky: Eliška Hamzová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.)
Křídla: Eliška Brejchová, Monika Fučíková (Levhartice Chomutov), Petra Malíková, Mariana Přibylová (obě ZVVZ USK Praha), Gabriela Andělová (Leganés/Šp.), Petra Holešínská (Emlak Konut/Tur.), Julie Pospíšilová (Lattes-Montpellier/Fr.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.)
Pivotky: Emma Čechová (ZVVZ USK Praha), Julia Reisingerová (Pécs/Maď.), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Lucie Svatoňová (KP Brno)