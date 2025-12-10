Hráčkám USK Praha začne nadstavba letošního ročníku Euroligy. První krok k úspěšné obhajobě mohou udělat doma proti Galatasaray Istanbul, za který hraje bývalá kapitánka USK Teja Oblaková. Přímý přenos utkání sledujte od 18:55 na ČT sport Plus.
USK začne nadstavbu Euroligy. Soupeřem bude Galatasaray s Oblakovou
České mistryně prošly mezi nejlepších dvanáct týmů ze třetí příčky základní skupiny A. Do další fáze si přenesly bilanci 3:3. Porazily Bourges a dvakrát Gdyni. Naposledy deklasovaly polský celek doma 102:67. V šestičlenné nadstavbové skupině E jim zatím patří páté místo. V dalších týdnech se utkají také se Schiem a Flammes Carolo.
„Proti Gdyni to byla extrémně důležitá výhra do další fáze, kde to bude vyrovnané. My, Schio, Bourges a Carolo tam budeme na dost podobné úrovni. Galatasaray a Girona budou asi odskočené, ale to třetí a čtvrté místo zaručující play-off je otevřené a máme to pořád ve svých rukou,“ řekl trenér Martin Bašta.
Pražanky se s Galatasaray utkají po osmi letech. Tehdy jej doma zdolaly 83:80, celkově s nimi ale mají bilanci pěti výher a 11 porážek. Turecký celek zatím vyhrál všech šest zápasů. Naposledy porazil Šoproň 104:54. Do hlavní soutěže prošel z kvalifikace. V turecké lize mu patří druhé místo za Fenerbahce.
Hráčky USK by měla vést francouzská kapitánka Valériane Ayayiová, která je s průměrem 14,7 bodu na zápas nejlepší střelkyní týmu. Nizozemská pivotka Emese Hofová a francouzská podkošová hráčka Janelle Salaünová dávají v průměru 12,2 bodu.
Úřadující šampionky mohou opět spoléhat na španělskou rozehrávačku Maite Cazorlaovou, která v úvodu sezony laborovala se zraněným kolenem. Tým již opustila Američanka Makayla Timpsonová. Pražanky se naladily víkendovým vítězstvím v lize nad Hradcem Králové 112:49.
„Byla to dobrá příprava před středečním utkáním v Eurolize. Snažily jsme se jako v každém zápase hodně běhat a plnit věci v obraně i útoku. Do každého zápasu jdeme na sto procent a je jedno, kdo proti nám stojí,“ uvedla na webu soutěže asistentka trenéra USK Irena Vrančicová.
Nejlepší hráčkou Galatasaray je Maďarka Dorka Juhászová s průměrem 12,6 bodu a 8,1 doskoku na zápas. Střelecky se daří také Awak Kuierové (11,6 bodu na zápas) a Kamiah Smallsové (11,3). Oblaková má zatím průměr 9,9 bodu a 4,6 asistence na zápas. K hvězdám týmu patří francouzská rozehrávačka Marine Johannesová, dvojnásobná medailistka z olympijských her a trojnásobná vicemistryně Evropy.