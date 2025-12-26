San Antonio už potřetí během dvou týdnů přehrálo nejlepší tým NBA Oklahomu. Ve čtvrtek se to Spurs podařilo dokonce v hale Thunder, kde po vítězství 117:102 ukončili domácí neporazitelnost obhájců titulu. Úřadující šampioni prohráli třetí z posledních čtyř zápasů, i tak zůstávají nejlepším týmem soutěže. San Antonio vyhrálo poosmé v řadě, což je nejdelší vítězná série klubu od sezony 2018/19.
Spurs ukončili domácí neporazitelnost Oklahomy
Spurs znovu ukázali, že to na Oklahoma City umí. V polovině prosince v semifinále NBA Cupu zvítězili v Las Vegas 111:109, na Štědrý den vyhráli doma vysoko 130:110 a po 42 hodinách uspěli v souboji nejlepších týmů Západní konference znovu.
Spurs jako první dobyli halu mistra poté, co dovolili nejužitečnějšímu hráči minulé sezony Shaii Gilgeousi-Alexanderovi nastřílet jen 22 bodů a nikdo jiný z týmu Thunder nedal více než 13.
Naproti tomu De'Aaron Fox za San Antonio nastřílel 29 bodů a Victor Wembanyama přidal z pozice náhradníka 19 bodů a 11 doskoků. Utkání se zlomilo ve třetí čtvrtině, kdy si Spurs vypracovali až sedmnáctibodové vedení.
Fenomenálním výkonem ozdobil vánoční program Nikola Jokič, který 56 body, 16 doskoky a 15 asistencemi dotáhl Denver k výhře 142:138 nad Minnesotou po prodloužení.
Domácí Nuggets mohli vyhrát v klidu už v normální hrací době, protože pět a půl minuty před koncem vedli o 15 bodů. Timberwolves ale předvedli skvělou stíhací jízdu, kterou sekundu před koncem završil Anthony Edwards vyrovnávací trojkou.
V prodloužení Minnesota vedla už o devět bodů, ale Jokič dal v posledních třech minutách 18 bodů a dovedl Denver k vítězství.
V závěru neudržel nervy autor 44 bodů Edwards, který dostal dvě technické chyby a byl vyloučen. Denver, hrající bez tří hráčů základní sestavy, to navíc potrestal čtyřmi body z trestných hodů.
Jokič je teprve druhým hráčem v historii po Jamesi Hardenovi, který v zápase nasbíral alespoň 50 bodů, 15 doskoků a 15 asistencí; Harden v roce 2016 předvedl bilanci 53 – 16 – 17. Srbský pivot zaostal jen pět bodů za vlastním střeleckým rekordem NBA při zisku triple doublu.
New York proti Clevelandu dohnal sedmnáctibodovou ztrátu a zvítězil 126:124. Klíčovou trojku minutu před koncem trefil Jalen Brunson, autor 34 bodů.
Knicks k výhře výrazně pomohli i náhradníci Jordan Clarkson s 25 body a Tyler Kolek s 16 body a 9 asistencemi. Za Cavaliers dal 34 bodů Donovan Mitchell.
Basketbalisté Golden State porazili Dallas 126:116. Mavericks už ve druhé čtvrtině přišli o pivota Anthonyho Davise, který si zřejmě poranil tříslo a z utkání odstoupil.
Také Los Angeles Lakers dohrávali bez zraněné opory Austina Reavese, který ze zápasu s Houstonem odstoupil v poločase kvůli problémům s lýtkem.
Jeho spoluhráči nakonec prohráli s Rockets 96:119 a nepomohli ani Luka Dončič, který při návratu do sestavy po jednozápasové pauze nastřílel 25 bodů, či autor 18 bodů LeBron James. Houston táhli Amen Thompson s 26 a Kevin Durant s 25 body.
Výsledky čtvrtečních zápasů NBA
New York – Cleveland 126:124, Oklahoma City – San Antonio 102:117, Golden State – Dallas 126:116, LA Lakers – Houston 96:119, Denver – Minnesota 142:138 po prodloužení.