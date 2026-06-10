Spojením dvou basketbalových týmů vznikne SK Slavia Praha ERA NBK

Basketbalový Nymburk, který aktuálně bojuje o další triumf ve finále s Pardubicemi, se od nové sezony sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili v Praze.
Nový klub SK Slavia Praha ERA NBK bude hrát své zápasy v české metropoli. V Praze na Královce hrál Nymburk dosud utkání Ligy mistrů, v lize nastupoval ve Sportovním centru Nymburce.
Nymburk je na stupních vítězů v domácí nevyšší soutěži nepřetržitě od roku 2002. Ligu od roku 2004 nevyhrál pouze v sezoně 2022/23, kdy skončil třetí. Bronz má také z roku 2002 a stříbro získal o ročník později. Představil se v devíti z celkových deseti sezon Ligy mistrů, v které letos postoupil podruhé za sebou a celkově počtvrté do čtvrtfinále.
Slavia po obnovení klubu v roce 2020 se vrátila do nejvyšší domácí soutěže od sezony 2022/23.