Basketbal

Spojením dvou basketbalových týmů vznikne SK Slavia Praha ERA NBK


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Basketbalový Nymburk, který aktuálně bojuje o další triumf ve finále s Pardubicemi, se od nové sezony sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili v Praze.

Nový klub SK Slavia Praha ERA NBK bude hrát své zápasy v české metropoli. V Praze na Královce hrál Nymburk dosud utkání Ligy mistrů, v lize nastupoval ve Sportovním centru Nymburce.

Nymburk je na stupních vítězů v domácí nevyšší soutěži nepřetržitě od roku 2002. Ligu od roku 2004 nevyhrál pouze v sezoně 2022/23, kdy skončil třetí. Bronz má také z roku 2002 a stříbro získal o ročník později. Představil se v devíti z celkových deseti sezon Ligy mistrů, v které letos postoupil podruhé za sebou a celkově počtvrté do čtvrtfinále.

Slavia po obnovení klubu v roce 2020 se vrátila do nejvyšší domácí soutěže od sezony 2022/23.

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