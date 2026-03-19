Basketbal

Písek slaví velké vítězství, Nymburk v NBL podruhé v řadě prohrál


19. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Další nečekané zaváhání. Nymburk po návratu z úspěšné mise ve Španělsku, kde v úterý proti Gran Canarii vybojoval postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, utrpěl v domácí soutěži ve vlastní hale porážku od Písku 87:95. V NBL prohrál už podruhé za sebou, což se mistrovskému týmu naposledy přihodilo na podzim 2023. Sršni lídra tabulky porazili v soutěžním zápase poprvé v historii a na jedenáctý pokus.

„Nikdy nechceme prohrát, ale dnes se to dá pochopit. Měli jsme viditelně těžké nohy a bylo opravdu těžké po té cestě a emocích, které jsme dali do úterního zápasu, najít sílu i dnes, abychom byli schopni hrát na naší normální úrovni,“ uvedl nymburský asistent Stefan Grassegger, jehož tým hrál navíc bez tří hráčů základní sestavy Ondřeje Sehnala, Marcuse Santose-Silvy a Jaromíra Bohačíka.

Nymburk v české lize zaznamenal třetí porážku v sezoně. V sobotu prohrál v Opavě, v prosinci doma nestačil na Pardubice.

Proti Písku odehráli domácí poslední čtvrtinu bez trenéra Orena Amiela, který si těsně před koncem třetí desetiminutovky vykoledoval během chvíle dvě technické chyby za kontroverzi s trenérem soupeře a za protesty. V předposlední minutě zápasu byl vyloučen za nesportovní chování také nymburský křídelník Matěj Svoboda.

Basketbal fokus podcast: Jaká byla cesta na MS?
Zdroj: ČT sport

Mistrovský tým se vrátil ze Španělska až po půlnoci na čtvrtek a v zápase si užil těsné vedení jen v úplném úvodu. Od čtvrté minuty tahali obhájci titulu za kratší konec. Ve druhé čtvrtině hosté poprvé dosáhli na dvouciferný náskok a po změně stran pustili favorita, který například trefil jen pět z 25 trojek, maximálně na sedmibodový rozdíl.

V píseckém dresu zazářil osobním rekordem v podobě 30 bodů Kevin Týml, Jan Karlovský přidal 21 a kapitán Vojtěch Sýkora se připsal triple double za 11 bodů, 11 asistencí a 12 doskoků. Nejlepším střelcem Nymburka byl s 15 body Tony Perkins.

„Naše výhra je kombinací několika věcí. První z nich je, že Nymburk měl náročný program. Přiletěli jen pár hodin před zápasem a my jsme doufali, že toho využijeme,“ řekl asistent píseckého kouče Matěj Mach. Tým podle něj také semkla absence druhého nejlepšího střelce v sezoně Martina Svobody. „Všichni pracovali jeden pro druhého. Každá výhra se počítá, budeme ji chtít potvrdit v Opavě,“ dodal.

Basketbalisté Nymburka jsou podruhé za sebou ve čtvrtfinále Ligy mistrů

Basketbalisté Nymburka jsou podruhé za sebou ve čtvrtfinále Ligy mistrů
