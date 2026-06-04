Opava vyrovnala sérii s Brnem, o bronzu v lize basketbalistů se rozhodne v sobotu

O držitelích bronzových medailí v lize basketbalistů se rozhodne až v sobotu. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1:1, Slezané dnes ve své hale odpověděli na pondělní těsnou porážku z moravské metropole (97:99) drtivým vítězstvím 96:65. Poslední duel je na programu v Brně se začátkem v 18:00.
Domácí tým před více než dvěma tisícovkami fanoušků nepustil soupeře ani jednou do vedení. Už v první čtvrtině měl dvouciferný náskok a ve druhé to bylo i o 24 bodů (49:25). Pouze ve třetí dvanáctiminutovce měli brněnští obhájci stříbra mírně navrch, ale výhra Slezanů v ohrožení nebyla. Hostům se v bouřlivé atmosféře vůbec nedařila střelba z dálky, dali jen dvě z 21 trojek, pohrdli i 12 trestnými hody a nakonec schytali jednatřicetibodový debakl.
Slezané naopak v posledním domácím utkání sezony trefili zpoza oblouku 12 pokusů, ve vyrovnaném kádru nastříleli po 13 bodech Isaiah Gray, Clevon Brown, Wesley Person i kapitán Jakub Šiřina, o jeden méně přidal Šimon Puršl. Brňané měli osamoceného lídra v Tevinu Olisonovi, jenž dal 15 bodů, ale také minul šest ze sedmi pokusů o trojku.
Výsledek utkání o 3. místo v play-off basketbalové ligy mužů – 2. zápas
Výsledek utkání o 3. místo v play-off basketbalové ligy mužů – 2. zápas
Opava – Brno 96:65 (36:20, 53:33, 72:57)
Nejvíce bodů: Gray, Brown, Person a Šiřina po 13 – Olison 15, Cisarik a Půlpán po 10. Stav série: 1:1.