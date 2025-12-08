Basketbalisté Oklahomy zažívají druhý nejlepší start do sezony NBA v celé historii soutěže. Připsali si patnácté vítězství v řadě, když porazili Utah 131:101. Oklahomě nevadilo ani to, že scházel nejlepší hráč minulé sezony Shai Gilgeous-Alexander.
Oklahoma dál září, v NBA vyhrála popatnácté v řadě
Gilgeous-Alexander přišel o první zápas v sezoně kvůli bolavému lokti. Thunder vedle něj postrádali i další opory Isaiaha Hartensteina, Luguentze Dorta či Alexe Carusa. Přesto na Utah, kterému také chyběl klíčový hráč Lauri Markkanen, vletěli obhájci titulu ve velkém stylu a rychle vedli 25:7 a 43:16. Celkem si vypracovali vedení až o 42 bodů a druhý poločas mohli hrát především náhradníci.
To Los Angeles Lakers se proti Philadelphii mohli opřít o své hvězdy a LeBron James s Lukou Dončičem vystříleli výhru 112:108. Dončič zapsal triple double za 31 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí, James přidal 29 bodů. Sixers sice minutu a půl před koncem srovnali na 105:105, ale pak dal James trojku a přidal další koš po individuální akci. Dončič výhru potvrdil trestnými hody a oslavil tak narození dcery. Za Sixers dal Tyrese Maxey 28 bodů.
Golden State se ze tří zraněných hvězd vrátil do sestavy Jimmy Butler a 19 body pomohl přehrát svůj bývalý tým Chicago Bulls 123:91. Warriors i bez Stephena Curryho nastříleli v zápase 22 trojek s úspěšností 47 procent a ani jednou neprohrávali. Pro Chicago je to už sedmá porážka v řadě, což se Bulls stalo naposledy v sezoně 2019/20.
Boston zvítězil 121:113 nad Torontem a připsal si už pátou výhru za sebou. Jaylen Brown k tomu pomohl 30 body, Derrick White přidal 27 bodů.
New York si poradil s Orlandem 106:100 a potvrdil, že doma v Madison Square Garden je velmi silný. Vyhrál zde už třináctý ze 14 zápasů v sezoně. Jalen Brunson k tomu přispěl 30 body. Orlando už v první čtvrtině přišlo o svou oporu Franze Wagnera, který byl při pokusu o smeč faulován a při dopadu si poranil nohu.
Denver vyhrál 115:106 nad Charlotte. Jamal Murray nastřílel 34 bodů, Nikolovi Jokičovi těsně utekl další triple double, když zapsal 28 bodů, 9 doskoků a 11 asistencí.
Výsledky NBA:
Charlotte – Denver 106:115, Memphis – Portland 119:96, New York – Orlando 106:100, Toronto – Boston 113:121, Chicago – Golden State 91:123, Philadelphia – LA Lakers 108:112, Utah – Oklahoma City 101:131.