Basketbalisté Philadelphie jsou ve čtvrtfinále play-off NBA. V rozhodujícím sedmém utkání porazili Boston na jeho hřišti 109:100 a celou sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Vyrovnali tím nejlepší klubový výsledek za posledních 25 let, naposledy v roce 2001 nakonec došli až do finále. Navíc poprvé v historii klubu otočili sérii, ve které prohrávali 1:3. Ve čtvrtfinále narazí na New York Knicks.
Philadelphia, až sedmý nasazený tým ve Východní konferenci, měla statisticky nejhorší začátky zápasů ze všech týmů v play-off, ale v sedmém utkání si právě skvělým startem do utkání pomohla, protože rychle vedla 9:0 a po deseti minutách měla náskok 15 bodů. Celtics do klíčového utkání nemohli kvůli zranění kolena nasadit svou hvězdu Jaysona Tatuma ani pivota Nikolu Vučeviče. Ve druhé čtvrtině se ale chytli a dokonce šli na chvíli do těsného vedení.
Ve třetí části ale Sixers zabrali v útoku. Nejprve ho táhl pivot Joel Embiid, pak se tým trefoval za tři body a šňůrou 14:3 získal vedení až o 18 bodů. Boston se v poslední čtvrtině několikrát dostal na dostřel jediného bodu.
Dvě minuty před koncem ale dal dva klíčové koše Tyrese Maxey a celkem osm bodů Sixers v řadě včetně trestných hodů, zatímco soupeř v posledních čtyřech minutách dal jediný koš deset sekund před koncem po sérii osmi nepřesných střel. Sixers vyřadili druhý nasazený Boston poprvé od roku 1982 a po pěti prohraných vzájemných sériích.
„Zvládli jsme sedmý zápas v nehostinném prostředí. To je samo o sobě velký úspěch a zkušenost,“ poukázal trenér Philadelphie Nick Nurse na bouřlivou kulisu v Bostonu. „Poslední dva zápasy jsme velmi dobře bránili, nenechávali jsme jim otevřené střely a snížili jsme jejich úspěšnost. To rozhodlo,“ dodal Nurse s odkazem na to, že Boston dnes střílel s úspěšností pod 40 procent a jen 27 procent za tři body.
Maxey dal celkem 30 bodů, 11 doskoků a 7 asistencí. VJ Edgecombe přidal 23 bodů. Boston táhli Jaylen Brown s 33 body a Derrick White, který ale na 26 bodů potřeboval stejný počet střel. „Hlavní rozdíl v sérii nastal návratem Joela Embiida po zranění. S ním je Philadelphia zcela odlišný tým,“ řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla. Celtics vyřazením v prvním kole zaznamenali nejhorší výsledek za posledních pět let.