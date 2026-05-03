NBA

SESTŘIHPhiladelphii se podařilo otočit sérii a po porážce Bostonu je ve čtvrtfinále play-off


před 7 hhodinami|Zdroj: ČTK

Basketbalisté Philadelphie jsou ve čtvrtfinále play-off NBA. V rozhodujícím sedmém utkání porazili Boston na jeho hřišti 109:100 a celou sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Vyrovnali tím nejlepší klubový výsledek za posledních 25 let, naposledy v roce 2001 nakonec došli až do finále. Navíc poprvé v historii klubu otočili sérii, ve které prohrávali 1:3. Ve čtvrtfinále narazí na New York Knicks.

Philadelphia, až sedmý nasazený tým ve Východní konferenci, měla statisticky nejhorší začátky zápasů ze všech týmů v play-off, ale v sedmém utkání si právě skvělým startem do utkání pomohla, protože rychle vedla 9:0 a po deseti minutách měla náskok 15 bodů. Celtics do klíčového utkání nemohli kvůli zranění kolena nasadit svou hvězdu Jaysona Tatuma ani pivota Nikolu Vučeviče. Ve druhé čtvrtině se ale chytli a dokonce šli na chvíli do těsného vedení.

Ve třetí části ale Sixers zabrali v útoku. Nejprve ho táhl pivot Joel Embiid, pak se tým trefoval za tři body a šňůrou 14:3 získal vedení až o 18 bodů. Boston se v poslední čtvrtině několikrát dostal na dostřel jediného bodu.

Dvě minuty před koncem ale dal dva klíčové koše Tyrese Maxey a celkem osm bodů Sixers v řadě včetně trestných hodů, zatímco soupeř v posledních čtyřech minutách dal jediný koš deset sekund před koncem po sérii osmi nepřesných střel. Sixers vyřadili druhý nasazený Boston poprvé od roku 1982 a po pěti prohraných vzájemných sériích.

„Zvládli jsme sedmý zápas v nehostinném prostředí. To je samo o sobě velký úspěch a zkušenost,“ poukázal trenér Philadelphie Nick Nurse na bouřlivou kulisu v Bostonu. „Poslední dva zápasy jsme velmi dobře bránili, nenechávali jsme jim otevřené střely a snížili jsme jejich úspěšnost. To rozhodlo,“ dodal Nurse s odkazem na to, že Boston dnes střílel s úspěšností pod 40 procent a jen 27 procent za tři body.

Maxey dal celkem 30 bodů, 11 doskoků a 7 asistencí. VJ Edgecombe přidal 23 bodů. Boston táhli Jaylen Brown s 33 body a Derrick White, který ale na 26 bodů potřeboval stejný počet střel. „Hlavní rozdíl v sérii nastal návratem Joela Embiida po zranění. S ním je Philadelphia zcela odlišný tým,“ řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla. Celtics vyřazením v prvním kole zaznamenali nejhorší výsledek za posledních pět let.

Lakers už Houstonu další šanci nedali, Detroit po velkém obratu vybojoval sedmý zápas

2. 5. 2026

Lakers už Houstonu další šanci nedali, Detroit po velkém obratu vybojoval sedmý zápas

Denver s Jokičem končí, postoupily Minnesota a New York. Sixers si vynutili sedmý zápas

1. 5. 2026

Denver s Jokičem končí, postoupily Minnesota a New York. Sixers si vynutili sedmý zápas
