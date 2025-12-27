Trenérka Natália Hejková se letos rozloučila s kariérou skvělým euroligovým triumfem. Když se ohlédne za svou kariérou, nic by neměnila. Na ženském basketbalu se jí nejvíce líbí, že člověk nikdy neví, jak skončí. „Pokud tedy zrovna nevedete o třicet bodů,“ usmívá se Hejková v pořadu Sport roku 2025.
Legenda Hejková: Ženský basketbal začíná být moc agresivní, to mi nesedí
Hejková skončila s trenéřinou letos na jaře. „Nechybělo tomu absolutně nic. Mělo to neočekávaný začátek, protože já jsem nikdy být trenérkou nechtěla. Jsem vystudovaná právnička. Mělo to konec, který byl jako z mýdlové opery. A to, co bylo mezi tím? Ráda vzpomínám na dobré věci, vzpomínky jsou úžasné.“
Jednasedmdesátiletá členka Síně slávy FIBA Hejková vedla USK třináct let a získala s ním stejný počet mistrovských titulů. Pro český a evropský basketbal toho Hejková udělala dost a dost.
Evropskou ligu vyhrála šestkrát, je nejúspěšnější trenérkou v historii této soutěže. „Na poslední tiskovce před posledním finále jsem prohlásila, že jdeme na to. Je mi vlastní, že když je finále, tak se musí vyhrát.“
Kromě toho, že šest titulů udělala se třemi různými kluby, nikdy ve finále se svým týmem neprohrála. „Každý tým byl úplně jiný a dávat nějaké návody, to ani nejde. Člověk musí mít natrénováno, pak už je to jen o tom si věřit, že natrénoval výborně. Hráčky tomu musí věřit.“
Krédo Hejkové zní: „Kde je šance, je potřeba ji využít.“ Speciální recept ale neměla. „Ale srandičky, to ano,“ usmívá se trenérka, která pracovala s řadou hvězd, ráda vedla Brionnu Jonesovou či Kateřinu Elhotovou.
Na svém kontě má Hejková třináct titulů s USK Praha a donedávna 301 vítězství v řadě. „Samotný zápas nikdy nebyl stereotyp. Nejdůležitější je udržet pozornost týmu v zápasech, ve kterých je jasné, že to vyhrajeme. Motiv byl to, aby hráčky něco zkusily na Euroligu.“
S USK bude spojená stále, je při ruce mladému trenérskému štábu. „Ale už to není o tom, že tam budu každý den vymýšlet, co budeme dělat na tréninku,“ tvrdí Hejková, kterou nahradil Martin Bašta.
Nesedí jí příliš, kam se basketbal vyvíjí. „Už to začíná být moc hrubé a moc agresivní,“ říká.
A navazuje: „Basketbal byl vždycky kontaktní sport, ale dnes je to skutečně tak nečisté, to už se nedá říct, že je to fyzické. V zápasech Final Six vyšla třeba Brionna Jonesová z nějakého chumlu zmlácená. To už je moc, to už by se mělo zastavit. A ženský basket tím trpí,“ je přesvědčená Hejková.