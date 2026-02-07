Basketbalista Vít Krejčí oslavil v NBA první vítězství v dresu Portlandu. V druhém utkání po příchodu z Atlanty přispěl 11 body k výhře nad Memphisem 135:115. Český reprezentant odehrál 23 minut a připsal si také asistenci a dva bloky. Patřil mezi osm hráčů Portlandu, kteří zaznamenali dvouciferný počet bodů, a pomohl svému novému týmu k navýšení náskoku na desátém místě tabulky Západní konference právě před jedenáctými Grizzlies.
SESTŘIHKrejčí přispěl k výhře Portlandu nad Memphisem jedenácti body
Krejčí měl po přestupu a prvním rychlém startu dva dny, aby se v novém působišti rozkoukal, a v pátek šel do hry po sedmi minutách jako třetí z náhradníků. Portlandu stále chyběl nejlepší hráč Deni Avdija, ale po téměř roce a dlouhém zranění se do hry vrátil velký talent Scott Henderson.
Memphis byl v úvodu lepší a vedl v první čtvrtině o 13 bodů, pak ale Krejčí předvedl pěknou akci, kdy si po vyhození z autu rychle naběhl, dostal přihrávku zpět a důrazně zasmečoval míč do koše. Po třech minutách druhé čtvrtiny se do hry vrátil a třemi trestnými hody a následně přesnou trojkou vyrovnal na 49:49.
Do druhého poločasu už šli domácí s mírným náskokem, který postupně navyšovali. Krejčí další trojkou upravil na 102:85. Vedení narostlo až na 30 bodů, než ho Memphis v závěru snížil. Nejlepšími střelci Portlandu byli Jerami Grant s 23 body a Jrue Holiday s 20 body.
Už jedenáctou porážku v řadě utrpělo Sacramento, které podlehlo Los Angeles Clippers 111:114. Kings nevyužili toho, že soupeř byl oslabený po nedávných výměnách, když ještě nemohl nasadit nové hráče. Clippers sice dlouho v zápase prohrávali, ale v poslední čtvrtině si vybudovali dvouciferný náskok a nakonec zvítězili. Kawhi Leonard k tomu přispěl 31 body.
Boston prohrával s Miami už o 22 bodů, ale ve druhém poločase skóre otočil a vyhrál 98:96. K pátému vítězství za sebou přispěl Jaylen Brown 29 body a Payton Pritchard přidal 24 bodů. Miami vedl s 26 body Andrew Wiggins. Vítěznou trojku dal už minutu a půl před koncem Derrick White. Celtics pak těsný náskok ubránili mimo jiné i díky čtvrtému bloku Whitea v zápase.
New Orleans zaskočilo favorizovanou Minnesotu a na jejím hřišti zvítězilo 119:115. Saddig Bey se podílel na výhře 30 body a Zion Williamson přidal 29 bodů. Timberwolves nepomohlo 35 bodů Anthonyho Edwardse.
New York po sérii osmi výher nestačil na Detroit, kterému podlehl 80:118. Lídr Východní konference nedal Knicks žádnou šanci. Už v první čtvrtině získal dvouciferný náskok a ten postupně zvyšoval až na 43 bodů. Detroit udržel soupeře na úspěšnosti střelby jen 35 procent. Hlavní střelec New Yorku Jalen Brunson trefil pouze čtyři z 20 střel a skončil s 12 body.
Výsledky NBA
Portland – Memphis 135:115 (za domácí Krejčí 11 bodů, 1 asistence)
Boston – Miami 98:96
Detroit – New York 118:80
Milwaukee – Indiana 105:99
Minnesota – New Orleans 115:119
Sacramento – LA Clippers 111:114