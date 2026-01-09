Basketbalisté Indiany vyhráli 114:112 v Charlotte a po 13 porážkách za sebou v NBA zvítězili. Trenér Pacers Rick Carlisle se tak dočkal 1000. vítězství v kariéře, na které čekal od 8. prosince.
SESTŘIHIndiana vyhrála po 13 porážkách, Carlisle počet vítězství zaokrouhlil na tisíc
Indiana o teprve sedmém vítězství v sezoně rozhodla až 11,5 sekundy před koncem úspěšným nájezdem Pascala Siakama. Charlotte se ještě dostalo ke střele s klaksonem, ale netrefilo se.
„Jsem šťastný za své hráče. Uplynulý měsíc pro nás byl výzvou, ale máme tým, který se nevzdává,“ řekl Carlisle, který na hranici 1000 výher dosáhl jako jedenáctý trenér v historii zámořské soutěže.
Těsné vítězství zaznamenal i Utah, který si poradil 116:114 s Dallasem. Jazz zvítězili teprve potřetí z posledních 10 zápasů. Na výhře měl největší podíl Lauri Markkanen s 33 body, za hosty byl vidět s 26 body, 10 doskoky a osmi asistencemi Cooper Flagg.
Minnesota nad Clevelandem vedla už o 20 bodů, ale nakonec zvítězila 131:122. Nejlepším střelcem zápasu byl se 30 body hostující Donovan Mitchell, lídrem Timberwolves byl s 28 body, 11 doskoky a osmi asistencemi Julius Randle.
Čtyřiadvacetiletý Anthony Edwards se na výhře Minnesoty podílel 25 body a jako třetí nejmladší hráč v historii ligy dosáhl na hranici 10 000 bodů. Před ním to rychleji zvládli jen LeBron James a Kevin Durant.
Utkání Chicaga s Miami bylo kvůli navlhlé palubovce odloženo.