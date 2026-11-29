Washington prohrál v NBA sobotní zápas s Orlandem vysoko 91:116, což trenéra Briana Keefeho stálo místo. Klub padesátiletého kouče po dvacátém utkání v ročníku s bilancí 7-13 odvolal a oznámil, že mužstvo do konce sezony povede dosavadní asistent Adam Caporn.
K té poslední vše směřovalo od počátku zápasu, Wizards prohrávali už v poločase o 30 bodů. Z posledních 13 utkání to byl desátý neúspěch, navíc šestý s více než patnáctibodovým rozdílem. „Taková rozhodnutí nejsou nikdy snadná, ale pro tým nadešel čas posunout se dál pod vedením nového hlasu,“ uvedl klubový prezident Michael Winger.
V dalším sobotním programu si basketbalisté Oklahoma City připsali čtvrtou porážku za sebou poté, co navzdory 31 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera prohráli v hale Milwaukee 111:119. Bucks přitom zaznamenali teprve třetí vítězství v sezoně. Dovedl je k němu Kel'el Ware, který si 30 body vylepšil osobní rekord a přidal 13 doskoků.
Třetí tým Západní konference Houston porazil vysoko 131:93 lídra Východu Philadelphii, která hrála bez trojice hvězd LeBrona Jamese, Joela Embiida a Jaylena Browna. Na třetí výhře Rockets za sebou se podílel turecký pivot Alperen Şengün 21 body, sedmi doskoky a čtyřmi asistencemi. Domácí Sixers těžili i z vysoké úspěšnosti střelby a proměnili 17 z 35 trojkových pokusů.
Brooklyn zvítězil v hale Charlotte 118:116, přestože málem promarnil náskok 27 bodů. Julius Randle nastřílel 28 bodů, domácím k odvrácení sedmé porážky v řadě nepomohlo ani 37 bodů Cobyho Whitea. Chicago smazalo sedmnáctibodové manko a porazilo Indianu 108:107 díky koši Matase Buzelise 55 sekund před koncem. Litevský basketbalista zaznamenal 22 bodů.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Charlotte – Brooklyn 116:118, Milwaukee – Oklahoma City 119:111, Chicago – Indiana 108:107, Houston – Philadelphia 131:93, Washington – Orlando 91:116.