Basketbalisté Slavie uspěli v Ústí a upevnili vedení v lize

Basketbalisté Slavie NBK zvládli dramatickou koncovku utkání na hřišti Ústí nad Labem, zvítězili vítězství 91:89 a upevnili si vedení v lize. Zaváhal naopak třetí Děčín, který prohrál v 10. kolo v Písku 84:99. Po sérii tří porážek se dočkala výhry Opava, která zdolala Hradec Králové 83:75.
Slavia na severu Čech dobře začala, ve druhé čtvrtině ale propadla a domácí si v závěru poločasu vypracovali až třináctibodový náskok. Vedení si pak Sluneta udržovala až do závěru.
Teprve necelé čtyři minuty před koncem Pražané opět vyrovnali na 81:81 a koncovku zvládli lépe. Osm sekund před koncem mohl ještě o výhře domácích rozhodnout Potoček, tříbodovou střelu ale stejně jako svých předchozích sedm pokusů v utkání minul.
Písek táhl proti Děčínu za vítězstvím Martin Svoboda, který si připsal double double. Nastřílel 30 bodů a přidal i 12 doskoků. První čtvrtinu sice Jihočeši prohráli o sedm bodů, do poločasu ale skóre otočili a hosty pak už do vedení nepustili.
Už v sobotu pardubičtí basketbalisté porazili USK Praha na jeho palubovce 102:85 a po třetím vítězství za sebou a devátém v sezoně si upevnili druhé místo v tabulce.
V dresu pardubických vicemistrů dalo šest hráčů 11 a více bodů, lídrem byl Jamonda Bryant s dvaceti. Čtyři trojky jako on trefil také spoluhráč Isaac Davidson. Pražané už v první čtvrtině nabrali manko 16 bodů a nepomohlo jim ani to, že těsně vyhráli druhou a třetí čtvrtinu. Střelecky je táhl reprezentant Tomáš Kyzlink, autor 23 bodů.
Ostrava potvrdila ve své hale roli favorita proti plzeňskému nováčkovi a vyhrála 82:64. Kapitán Lukkáš Palyza nastřílel 23 bodů. Šestatřicetiletý křídelník trefil sedm z devíti tříbodových pokusů a s celkovou úspěšností 59 procent při střelbě zpoza oblouku suverénně vládne ligové statistice. Nová huť vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů a je pátá, Plzeň s bilancí 1-9 tabulku zavírá.
Výsledky 10. kola ligy basketbalistů
Výsledky 10. kola ligy basketbalistů
Písek – Děčín 99:84 (22:29, 50:46, 77:64)
Nejvíce bodů: Martin Svoboda 30, J. Svoboda 15, Karlovský 12 – Pomikálek 18, Timko a Houška po 15.
Opava – Hradec Králové 83:75 (16:27, 39:39, 62:53)
Nejvíce bodů: Chargois 23, Montgomery 15, Tucker 13 – Morgan 18, Ashby 14, Brown 13.
Ústí nad Labem – Slavia NBK 89:91 (21:23, 53:47, 68:63)
Nejvíce bodů: Blackwell 21, Langley 15, McGhee 14 – Segu 21, Harper 19, Hruban 18.
Ostrava – Plzeň 82:64 (17:11, 42:26, 62:42)
Nejvíce bodů: Palyza 23, Belikov a Howlin po 13 – Muhammad a Nicholas po 15, Páleník 10.
USK Praha – Pardubice 85:102 (24:31, 47:53, 70:74)
Nejvíce bodů: Kyzlink 23, Doucet 19, Šafařík 13 – Bryant 20, Key 18, Kovář a Bonham po 15.