Zlatá tretra hlásí velkou hvězdu, do Ostravy přijede Lyles

Na Zlaté tretře se představí další olympijský vítěz a mistr světa. V Ostravě bude 16. června poprvé závodit americký sprinter Noah Lyles, jenž poběží na nemistrovské trati 150 metrů. Na mítinku bude naopak chybět tyčkař Armand Duplantis. Z elitních českých atletů se objeví například běžkyně Lurdes Gloria Manuel nebo výškař Jan Štefela.
Už dříve zveřejnili účast české rekordmanky ve skoku o tyči Amálie Švábíkové a světové jedničky v této disciplíně Katie Moonové, řeckého tyčkaře Emmanuila Karalise nebo australského sprintera Gouta Gouta.
Lyles je olympijským vítězem z Paříže na 100 metrů a má osm titulů mistra světa z tratí 100 a 200 metrů a ze štafety. Prostřednictvím videa vzkázal, že účast na Zlaté tretře pro něj bude výjimečná, protože tento mítink sleduje už roky. „Viděl jsem tu nejlepší světové výkony, světové rekordy i skvělé talentované lidi našeho sportu. Doufám, že se i já zapíšu do historie,“ řekl Lyles.
Manažer mítinku Alfons Juck řekl, že Lylese se snažili na start Zlaté tretry získat už vícero ročníků, hlavně poté, co ukončil kariéru Usain Bolt. „Právě Noah Lyles by pro mnohé měl být pokračovatelem Boltovy tradice skvělých časů, výkonů, vítězství. V něčem se mu to daří, v něčem ještě ne. Právě v oblasti rekordů mu toho ještě víc chybí, medailí už začíná mít podobně jako Bolt dostatek. A tak jsme zvolili stopadesátku, kde se dá překonat nejlepší čas historie, i když ho teď Jamajčan Thompson posunul na 14,92,“ řekl Juck.
Při současné formě podle něj má Lyles šanci rekord na trati 150 metrů se zatáčkou zaběhnout. „Tímto specifickým během, který si američtí atleti mohou v této sezoně dovolit, když nemají mistrovství světa ani olympijské hry, bude celá jubilejní 65. Tretra zakončena,“ řekl Juck. Doplnil, že Lyles se zúčastní i dětské Čokoládové tretry.
Tyčkaři Karalisovi bude letos chybět největší konkurent a jeden z nejlepších atletů současnosti Duplantis, který se v Ostravě předvedl už čtyřikrát. „Mám rodinné záležitosti, které mi letos nedovolují přijet do Ostravy. Ale v budoucnu se těším na svou pátou účast na skvělé Zlaté tretře,“ vzkázal světový rekordman ze Švédska.
Soupeřem jediného českého medailisty z loňského MS pod širým nebem Štefely bude Ital Gianmarco Tamberi. Z českých reprezentantů se představí také koulař Tomáš Staněk nebo poprvé po mateřské dovolené oštěpařka Nikola Ogrodníková.
S domácí ostravskou sprinterkou Karolínou Maňasovou, která loni kvůli zranění o start přišla, poběží stovku její rivalka i kamarádka ze sousedního Polska Ewa Swobodová. Swobodová už běžela stovku za 10,94, Maňasová má osobní rekord 11,11. Český rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1981 má hodnotu 11,09.
„Nejlepší scénář by byl, kdyby se mi podařilo tam dát stovku pod jedenáct, ale to je celkem velké sousto. Nevím, jestli se mi to podaří zrovna na Tretře. Nechci na sebe úplně tlačit nebo říkat, že to tam padne, ale bylo by to hezké,“ řekla Maňasová.
Podle Jucka bude mít česká atletika zastoupení v každé disciplíně. „Nabité budou překážkové sprinty s nejlepšími na světě i s Polákem Jakubem Szymaňským, který nedávno vyhrál halové mistrovství světa,“ řekl. Ženskou stovku překážek poběží dvě světové rekordmanky: Nigerijka Tobi Amusanová, která loni Tretru vyhrála, a Devynne Charltonová z Baham.
Technický ředitel mítinku Oldřich Zvolánek řekl, že se letos otevře Síň slávy Zlaté tretry a jejím prvním členem se stane legendární oštěpař Jan Železný, který právě 16. června bude slavit 60. narozeniny. Síň slávy bude zatím virtuální. „Budeme se snažit, aby vzniklo i minimuzeum a klasická síň slávy,“ dodal Zvolánek.