Atletika

Sedmibojařka Tkáčová se na MČR zařadila na čtvrté místo v české historii


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Novou českou šampionkou v sedmiboji se v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na čtvrté místo v české historii. Jednadvacetiletá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018. Desetiboj vyhrál na MČR počtvrté v kariéře Ondřej Kopecký, tentokrát součtem 8079 bodů.

Předloňská bronzová medailistka z juniorského mistrovství světa Tkáčová si sedmibojařské maximum vylepšila o 480 bodů. Životní výkony předvedla ve všech čtyřech sobotních disciplínách. Na dvoustovce zazářila časem 23,22, což je nejlepší letošní český výkon, navíc ji řadí na deváté místo domácích historických tabulek. V dnešní dálce nemůže být 614 cm uznáno jako její nové maximum kvůli větru v zádech, pro víceboj byla ale síla 2,7 m/s regulérní.

„Hodně pro mě znamená, že jsem poprvé pokořila hranici 6000 bodů, a že to bylo o tolik, je úplně neuvěřitelné. Byla jsem hodně nervózní z překážek, a tím, že jsem to odpálila hned na první disciplíně, tak už jsem se pak tak nějak vezla na dobré vlně. Spousta osobních rekordů, takže nemůžu si stěžovat,“ řekla Tkáčová.

V historických tabulkách jsou před kopřivnickou atletkou už jen rekordmanka Eliška Klučinová (6460), Kateřina Cachová (6400) a Zuzana Lajbnerová (6268). Přes 6000 bodů se naposledy dostala v roce 2022 Dorota Skřivanová (6073), více bodů než Tkáčová předvedla před osmi lety Cachová (6400).

Kopecký při absenci české jedničky letošních tabulek Tomase Järvinena obhájil titul z loňska, nejlepší byl i v letech 2021 a 2022. Svěřenec Romana Šebrleho zvítězil před kolegou z tréninkové skupiny v pražské Dukle Adamem Havlíčkem, který poprvé v kariéře překonal osmitisícovou hranici součtem 8027 bodů.

Výsledky mistrovství ČR v atletických vícebojích

Muži:

Desetiboj: 1. Kopecký 8079 (100 m: 10,97 – dálka: 756 – koule: 14,69 – výška: 194 – 400 m: 49,48 – 110 m př.: 14,52 – disk: 47,69 – tyč: 480 – oštěp: 54,29 – 1500 m: 4:41,39), 2. Havlíček 8027 (10,88 – 655 – 13,82 – 203 – 49,32 – 14,30 – 44,91 – 480 – 60,97 – 4:31,69), 3. Jára (všichni Dukla) 7892 (10,75 – 758 – 11,95 – 188 – 48,97 – 14,95 – 44,59 – 490 – 57,72 – 4:43,17).

Ženy:

Sedmiboj: 1. Tkáčová (Kopřivnice) 6227 (100 m př.: 13,59 – výška: 173 – koule: 12,77 – 200 m: 23,22 – dálka: 614 – oštěp: 43,33 – 800 m: 2:14,03), 2. Hanáková (Škoda Plzeň) 5806 (14,20 – 176 – 12,70 – 25,69 – 601 – 47,60 – 2:27,11), 3. Fronztová (USK Praha) 5612 (13,81 – 164 – 11,73 – 24,91 – 600 – 39,17 – 2:22,85).

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