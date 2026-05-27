Rodinné stříbro Běchovice–Praha: Nejstarší nepřerušený silniční běh slaví 130 let

Během na symbolických 130 metrů oslavili školáci i atletické legendy výročí běžeckého závodu z Běchovic do Prahy, jehož první ročník se uskutečnil 27. května 1897. V září se tak bude konat jubilejní 130. ročník. Akce připomněla význam Běchovic, které jsou nejstarším silničním běžeckým závodem s nepřerušenou tradicí na světě.
„Je to velká čest být tady po 129 letech ve stejný den, kdy tento závod ve tři hodiny odstartoval. Nazýváme to 130 let legendy, to znamená 130. ročník,“ uvedl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.
„Dnes bychom si rádi připomněli onen den, který nám dává možnost být pyšní na to, že Český atletický svaz může pořádat nejstarší nepřerušený silniční závod na světě. A tak jsme chtěli tady vytvořit i pro děti z Běchovic takovou připomínku, to znamená běh na 130 metrů, když je ten 130. ročník,“ doplnil Varhaník.
„Je to vlastně druhý nejstarší běžecký silniční závod na světě, který je ale nepřerušený. Tradiční Bostonský maraton byl přerušen, tak jsme opravdu nejstarší a jsme na to pyšní, protože se podařilo ten závod udržet ve válečných letech proti fašismu a v dalších. Bojovali jsme v covidu, abychom ten závod udrželi,“ dodal Varhaník a připomněl v této souvislosti fotografie v rouškách na startu.
„Tak, jak jsme my měli jako pořadatelé starosti v covidu, tak určitě pořadatelé v jiných letech v dřívějších měli ještě větší, třeba v těch válečných. A přesto se to podařilo a tradice vydržela,“ dodal s tím, že běchovický závod považuje za naše rodinné stříbro.
Předtím, než se na trať vydaly postupně jednotlivé třídy, se mohli školáci proběhnout společně s velkými postavami české atletiky Barborou Špotákovou, Romanem Šebrlem a Zuzanou Hejnovou.
Startérem slavnostní akce byl Jan Železný
Startérem slavnostní akce připomínající tradici slavného závodu na 10 kilometrů byl světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný. V historickém obleku představoval legendárního startéra Rudolfa Richtera, jenž byl také jako kronikář a pořadatel s Běchovicemi spojený 58 let.
Symbolem historie Běchovic byli i dva letití účastníci tohoto závodu Vladimír Kříž a Miloš Šimon, kteří drželi cílovou pásku. První jmenovaný v letech 1963 až 2023 nasbíral nepřetržitě 61 účastí, ale zdravotní stav mu už další starty nedovoluje. Jeho souputník a kamarád Šimon ho tak zřejmě dostihne, protože Běchovice běhá nepřetržitě od roku 1966 a letos ho čeká 61. start.
„Můj první ročník byl v roce 1966. Tady to bylo trošku klidnější, než to je teď. Pak jsme po závodě šli s kamarádama na pivo a mně se to tak líbilo, že jsem u piva říkal ‚kluci, to je tak prima závod, to bych chtěl běžet padesátkrát‘. A ono se mi to splnilo,“ řekl České televizi Šimon. Těší ho i rostoucí zájem o závod. „Já mám pocit, že ten první ročník nás byl třeba jenom 300 nebo já nevím kolik. No a teď jsou to tisíce. Je o to mnohem větší zájem a je to o to krásnější,“ prohlásil.
Varhaník by byl rád, aby jubilejní 130. ročník Běchovic přinesl rekordní počet účastníků. Dosud nejvíce lidí proběhlo cílem v roce 1982, kdy jich bylo 3552. V posledních letech byla kapacita omezena na 3333 běžců, takže rekord nemohl být překonán. Letos ale bude startovních čísel k dispozici více.
Jako plnohodnotní účastníci by mohli být na startu minimálně někteří členové loňské štafety v historických dresech, kterou s Varhaníkem běželi Špotáková, Šebrle a Hejnová.
Světová rekordmanka v hodu oštěpem Špotáková se už loni nechala slyšet, že možná letos poběží celou trať. „Já si na to věřím, ale čím víc se s tou tratí seznamuji, čím častěji sem jezdím, tak je to dlouhé i na motorce nebo v autě. A kopcovité je to zapeklitě. Ráda bych běžela, doufám, že se to podaří,“ řekla.
První účast na Běchovicích láká i olympijského šampiona a bývalého světového rekordmana v desetiboji Šebrleho. „Vždycky jsem si je chtěl zaběhnout, ale nikdy jsem se k tomu nedostal nebo neodhodlal. Nejsem v super běžecké formě, ale ještě je čas. Ta trať je zajímavá. Hrdlořezák na konci je úplně super,“ připomněl slavné stoupání.
Rekreačně běhá také dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Hejnová, ale z desetikilometrové trati má respekt. „Když se budu cítit, že to uběhnu nějak slušně a nebudu se trápit, tak bych to třeba taky běžela,“ řekla.
Letos se závod Běchovice–Praha, který je tradičně mistrovstvím republiky v silničním běhu na 10 kilometrů, uskuteční 27. září.