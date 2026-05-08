Hrochová si doběhla pro 22. mistrovský titul, slavila také Sasínek Mäki

Už dvaadvacátý titul mistryně republiky získala běžkyně Tereza Hrochová, která v Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Jubilejní dvacáté zlato vybojovala další olympionička Kristiina Sasínek Mäki, jež byla nejrychlejší na jednu míli.
Hrochová už letos ovládla domácí šampionát v půlmaratonu a v běhu do vrchu. Stejně jako v dubnu na půlmaratonské trati v Pardubicích odsunula na druhé místo Michaelu Čepovou. V Poděbradech zvítězila časem 15:49 o pět sekund poté, co celou dobu udávala tempo a soupeřkám utekla.
„Byl to plán, protože na finiše nejsem úplně nejsilnější. Jsem maratonkyně, takže jsem nechtěla spoléhat na finiš. Čekala jsem, že holky nebudou tak blízko, ale jsem spokojená. Dopadlo to dobře,“ uvedla Hrochová.
Také Sasínek Mäki běžela celý závod v čele. Výkonem 4:49,53 porazila o dvě a půl sekundy obhájkyni prvenství Annu Málkovou a získala první mistrovský titul na silnici. „Chtěla jsem běžet lepší čas, ale dneska to úplně nešlo. Jsem spokojená, že to vyšlo na titul,“ řekla Sasínek Mäki. Mužskou míli vyhrál Štěpán Kavan a v závodě na 5 km zvítězil Jan Wita.
Mistrovství ČR v silničním běhu v Poděbradech
Muži:
1 míle: 1. Kavan (Sokol Opava) 4:16,13, 2. Linhart (AK Bílina) 4:16,34, 3. Matolín (Dukla Praha) 4:17,07.
5 km: 1. Wita (SSK Vítkovice) 14:45, 2. Vitner (Nové Město n/M) 14:45, 3. Hubáček (VSK Univerzita Brno) 14:46.
Ženy:
1 míle: 1. Sasínek Mäki (Olymp Praha) 4:49,53, 2. Málková (USK Praha) 4:52,06, 3. Matějková (Slavia Praha) 4:59,28.
5 km: 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 15:49, 2. Čepová (Sokol Hradec Králové) 15:54, 3. Vrzalová (SSK Vítkovice) 16:14.