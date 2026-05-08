Atletika

Hrochová si doběhla pro 22. mistrovský titul, slavila také Sasínek Mäki


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Hrochová a Sasínek Mäki slavily na MČR tituly
Zdroj: ČT sport

Už dvaadvacátý titul mistryně republiky získala běžkyně Tereza Hrochová, která v Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Jubilejní dvacáté zlato vybojovala další olympionička Kristiina Sasínek Mäki, jež byla nejrychlejší na jednu míli.

Hrochová už letos ovládla domácí šampionát v půlmaratonu a v běhu do vrchu. Stejně jako v dubnu na půlmaratonské trati v Pardubicích odsunula na druhé místo Michaelu Čepovou. V Poděbradech zvítězila časem 15:49 o pět sekund poté, co celou dobu udávala tempo a soupeřkám utekla.

„Byl to plán, protože na finiše nejsem úplně nejsilnější. Jsem maratonkyně, takže jsem nechtěla spoléhat na finiš. Čekala jsem, že holky nebudou tak blízko, ale jsem spokojená. Dopadlo to dobře,“ uvedla Hrochová.

Také Sasínek Mäki běžela celý závod v čele. Výkonem 4:49,53 porazila o dvě a půl sekundy obhájkyni prvenství Annu Málkovou a získala první mistrovský titul na silnici. „Chtěla jsem běžet lepší čas, ale dneska to úplně nešlo. Jsem spokojená, že to vyšlo na titul,“ řekla Sasínek Mäki. Mužskou míli vyhrál Štěpán Kavan a v závodě na 5 km zvítězil Jan Wita.

Mistrovství ČR v silničním běhu v Poděbradech

Muži:
1 míle: 1. Kavan (Sokol Opava) 4:16,13, 2. Linhart (AK Bílina) 4:16,34, 3. Matolín (Dukla Praha) 4:17,07.
5 km: 1. Wita (SSK Vítkovice) 14:45, 2. Vitner (Nové Město n/M) 14:45, 3. Hubáček (VSK Univerzita Brno) 14:46.

Ženy:
1 míle: 1. Sasínek Mäki (Olymp Praha) 4:49,53, 2. Málková (USK Praha) 4:52,06, 3. Matějková (Slavia Praha) 4:59,28.
5 km: 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 15:49, 2. Čepová (Sokol Hradec Králové) 15:54, 3. Vrzalová (SSK Vítkovice) 16:14.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.