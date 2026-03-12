Fenomenální švédský tyčkař znovu vylepšil světové maximum. Armand Duplantis na specializovaném halovém mítinku před domácími diváky v Uppsale zdolal laťku ve výšce 631 centimetrů a přidal tak centimetr k loňskému výkonu z mistrovství světa v Tokiu.
Duplantis posunul v Uppsale světový rekord na 631 cm
Šestadvacetiletý atlet překonal historické maximum popatnácté v kariéře. Laťku ve výši nového rekordu zdolal hned napoprvé.
V soutěži se dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa rozběhl jen ke čtyřem pokusům, přeskočil postupně 565, 590 i 608 cm na první pokus.
„Tohle je můj domov, tohle je váš domov. A víte, že pokaždé, když jsem na dráze, reprezentuju vás. A s mimořádnou hrdostí,“ řekl Duplantis fanouškům.
„Jsem hrozně pyšný, že jsem vytvořil rekord před vámi. Skáču pro sebe, skáču pro svou rodinu, ale také skáču pro vás, pro Švédsko a všechny, kdo mě podporují,“ řekl syn Američana a Švédky narozený v Louisianě.
V Uppsale čelil mimořádně silnému poli soupeřů, z nichž osm už překonalo šestimetrovou hranici. „Když mě někdo přijede vyzvat do Švédska, bude to mít se mnou ještě těžší. Jsem teď hodně emotivní, protože jsem cítil tlak a chtěl předvést skvělý výkon. To, že jsem tu překonal světový rekord, je neuvěřitelné,“ dodal Duplatnis, jenž první světové maximum na švédském území skočil loni v červnu ve Stockholmu.
Duplantis se suverénním způsobem vrátil do čela letošních tabulek, z kterého ho koncem února sesadil výkonem 617 cm Emmanuil Karalis. Řecký tyčkař a čerstvě druhý muž historie dnes na životní výkon nenavázal a musel se spokojit se sedmým místem za 580.
Ztroskotal na šesti metrech, které naopak zdolal Sandre Guttmorsen a obsadil za Duplantisem druhé místo. S pokusy o 608, kterými by si vylepšil osobní a národní rekord o dva centimetry, už norský tyčkař neuspěl.