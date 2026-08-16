Atletika

Desítka byl jeden z těch vyšších cílů, radovala se Hrochová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Záznam maratonu na ME v atletice
Zdroj: ČT sport

Deváté místo na mistrovství Evropy hodnotila česká maratonkyně Tereza Hrochová pozitivně. Po závodě uvedla, že si dávala několik různých cílů a desítka patřila k těm vyšším. V čase 2:28:14 zvládla jeden z nejtěžších silničních maratonů, které kdy běžela.

Byla spokojená s tím, jak si počínala. „Je to zopakování devátého místa z loňského roku. Trošku člověk chce vždycky víc, ale vím, že jsme do toho dala maximum. Myslím, že to je dobré. Desítka byla jeden z těch vyšších cílů,“ uvedla.

Podobně jako na předloňských olympijských hrách v Paříži se na vrcholné akci rozhodně neběžel rovinatý maraton. „Ta Paříž byla také těžká, ale byla úplně jinak těžká. Tam byly dva velké kopce, tady to bylo furt jenom nahoru dolů,“ přiblížila Hrochová, která se věnuje i běhům do vrchu.

Díky tomu pro ni neznamenaly kopce takový problém jako pro „rovinaté“ běžkyně. Musela ale řešit ještě další záludnost. „Hlavně tam bylo strašně moc zatáček. Tam jste neběželi 500 metrů rovně,“ vykládala.

Nahrávám video
Hrochová: Jsem spokojená. Myslím, že síly jsem rozvrhla rozumně
Zdroj: ČT sport

To dělalo problémy především v první polovině závodu, kdy se pohybovala v početné skupině bojující o druhé místo.

„V každé zatáčce, což bylo každých takových 300 metrů, se tam muselo balancovat, odstrkávat, chytat, abychom se nepomlátily o zem, o sebe. Bylo to hodně o pozornosti. Člověk nemohl mít úplně vypnuto, ale musel hodně vnímat sebe, holky okolo. Stačilo, aby jedna hodila víc krok doprava a celý ten hrozen se furt hýbal,“ popisovala Hrochová.

Nahrávám video
Hrochová byla v maratonu devátá, triumfovali Vainiová a Petros
Zdroj: ČT sport

Skupina se roztrhala, když Rakušanka Julia Mayerová na 19. kilometru zrychlila zhruba o 10 sekund na kilometr. Hrochová se chvíli snažila ještě ve skupině udržet, ale pak vyhodnotila, že to pro ni není tempo, kterým by dokázala běžet dalších více než 20 kilometrů, a ze skupiny odpadla.

„Myslím si, že to bylo i rozumné, protože asi tři, čtyři holky z toho hroznu postupně taky odpadly a ty jsem já postupně posbírala. Rakušanku, která to roztrhala, jsem sebrala na poslední dvojce,“ řekla třicetiletá běžkyně.

V posledních dvou kilometrech si polepšila o dvě pozice, předstihla ještě Selamawit Teferiovou z Izraele. „Na konci v cílové rovince jsem tam viděla ještě soupeřek dost. Snažila jsme se, ale byly daleko. Tedy byly blízko na dohled, ale už byly daleko na to, aby šly předběhnout, protože jsme byly na posledních 200 metrech,“ uvedla Hrochová.

Nahrávám video
Závěr maratonu žen na ME v atletice
Zdroj: ČT sport

Podruhé za sebou skončila na ME v maratonu devátá. Zatímco loni to bylo na samostatném šampionátu v silničních bězích, tentokrát v maratonu, který byl součástí velkého kontinentálního mistrovství na stadionu.

Hrochová dává oběma výsledkům obdobnou váhu. „Furt je to deváté místo na mistrovství Evropy v maratonu. Samozřejmě je to asi sledovanější než samostatné mistrovství,“ dodala.

Přečtěte si také

Hrochová doběhla v maratonu devátá, v rekordu ME zvítězili Vainiová a Petros

16. 8. 2026

Hrochová doběhla v maratonu devátá, v rekordu ME zvítězili Vainiová a Petros
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.