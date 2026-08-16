Desítka byl jeden z těch vyšších cílů, radovala se Hrochová

Deváté místo na mistrovství Evropy hodnotila česká maratonkyně Tereza Hrochová pozitivně. Po závodě uvedla, že si dávala několik různých cílů a desítka patřila k těm vyšším. V čase 2:28:14 zvládla jeden z nejtěžších silničních maratonů, které kdy běžela.
Byla spokojená s tím, jak si počínala. „Je to zopakování devátého místa z loňského roku. Trošku člověk chce vždycky víc, ale vím, že jsme do toho dala maximum. Myslím, že to je dobré. Desítka byla jeden z těch vyšších cílů,“ uvedla.
Podobně jako na předloňských olympijských hrách v Paříži se na vrcholné akci rozhodně neběžel rovinatý maraton. „Ta Paříž byla také těžká, ale byla úplně jinak těžká. Tam byly dva velké kopce, tady to bylo furt jenom nahoru dolů,“ přiblížila Hrochová, která se věnuje i běhům do vrchu.
Díky tomu pro ni neznamenaly kopce takový problém jako pro „rovinaté“ běžkyně. Musela ale řešit ještě další záludnost. „Hlavně tam bylo strašně moc zatáček. Tam jste neběželi 500 metrů rovně,“ vykládala.
To dělalo problémy především v první polovině závodu, kdy se pohybovala v početné skupině bojující o druhé místo.
„V každé zatáčce, což bylo každých takových 300 metrů, se tam muselo balancovat, odstrkávat, chytat, abychom se nepomlátily o zem, o sebe. Bylo to hodně o pozornosti. Člověk nemohl mít úplně vypnuto, ale musel hodně vnímat sebe, holky okolo. Stačilo, aby jedna hodila víc krok doprava a celý ten hrozen se furt hýbal,“ popisovala Hrochová.
Skupina se roztrhala, když Rakušanka Julia Mayerová na 19. kilometru zrychlila zhruba o 10 sekund na kilometr. Hrochová se chvíli snažila ještě ve skupině udržet, ale pak vyhodnotila, že to pro ni není tempo, kterým by dokázala běžet dalších více než 20 kilometrů, a ze skupiny odpadla.
„Myslím si, že to bylo i rozumné, protože asi tři, čtyři holky z toho hroznu postupně taky odpadly a ty jsem já postupně posbírala. Rakušanku, která to roztrhala, jsem sebrala na poslední dvojce,“ řekla třicetiletá běžkyně.
V posledních dvou kilometrech si polepšila o dvě pozice, předstihla ještě Selamawit Teferiovou z Izraele. „Na konci v cílové rovince jsem tam viděla ještě soupeřek dost. Snažila jsme se, ale byly daleko. Tedy byly blízko na dohled, ale už byly daleko na to, aby šly předběhnout, protože jsme byly na posledních 200 metrech,“ uvedla Hrochová.
Podruhé za sebou skončila na ME v maratonu devátá. Zatímco loni to bylo na samostatném šampionátu v silničních bězích, tentokrát v maratonu, který byl součástí velkého kontinentálního mistrovství na stadionu.
Hrochová dává oběma výsledkům obdobnou váhu. „Furt je to deváté místo na mistrovství Evropy v maratonu. Samozřejmě je to asi sledovanější než samostatné mistrovství,“ dodala.