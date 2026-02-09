Seattle Seahawks jsou po dvanácti letech znovu vítězi Super Bowlu. V jubilejním 60. finále zámořské ligy amerického fotbalu NFL porazili New England Patriots 29:13 a a oplatili svému soupeři porážku z roku 2015. Rozdíl ve skóre udělalo pět přesných kopů ze hry a celkem 17 bodů kopáče Jasona Myerse, což je nový rekord Super Bowlu. Nejužitečnějším hráčem finále byl zvolen Kenneth Walker jako první running back za posledních 28 let. Patrioti nevyužili šanci na zisk rekordního sedmého titulu.
Odplata po jedenácti letech. Obrana Seattlu dominovala, Seahawks mají druhý Super Bowl
Seattle šel do finále jako favorit a od začátku potvrzoval, že jeho hlavní zbraní je obrana. Ta v prvních třech čtvrtinách zcela vynulovala útok Patriotů v čele s mladým quarterbackem Drakem Mayem, který měl problém se dostat i na útočnou polovinu.
Seahawks tak stačilo spoléhat na běhovou hru přes velmi dobře hrajícího runningbacka Walkera a následně proměňovat kopy za tři body, při kterých byl velmi přesný Myers.
Seattle tak v poločase vedl o devět bodů po třech úspěšných kopech. A před 71 tisíci diváky na stadionu v Santa Claře začal velmi dobře i druhý poločas, kdy se opět hlavně díky Walkerovi dostal na 22 yardů a Myers následně kopnul i počtvrté přesně.
Naopak útok Patriots se vůbec nedokázal prosadit a poprvé od roku 1974 se stalo, že ve finále některý z týmů za tři čtvrtiny neskóroval.
Když pak na začátku poslední části quarterback Sam Darnold našel přesnou přihrávkou na touchdown AJ Barnese, byl Seattle už velmi blízko triumfu. Až pak se Patrioti probudili a Mack Hollins zachytil dva dlouhé pasy Mayeho a skóroval.
Drama však Seattle nepřipustil. Myers trefil i svůj pátý kop a vytvořil nový rekord finálových zápasů. Patrioti museli riskovat, čehož obrana Seattlu využila a donutila Mayeho k chybné přihrávce.
Další ztrátu Patriots využil ke svému prvnímu touchdownu kariéry linebacker Uchenna Nwosu a definitivně rozhodl. Nic na tom nezměnil ani snižující touchdown Rhamondreho Stevensona.
„Dokázali jsme to. Moc děkuji celé naší útočné lajně, která mi to ulehčila, ale fanoušci, prosím, pořádně oceňte naší obranu. Ta byla neskutečná,“ řekl quarterback Seahawks Sam Darnold při přebírání trofeje šampionů.
Cenu pro nejlepšího hráče získal Walker, který naběhl 135 yardů a dalších 26 yardů přidal po zachycení přihrávky vzduchem a připravil tak skórovací pozice pro Myerse. Naposledy získal z pozice running backa cenu MVP Terrell Davis z Denveru v roce 1998.