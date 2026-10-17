Volejbalistky Liberce porazily v repríze loňského finále mistrovské Šelmy

Volejbalistky Liberce zvítězily v repríze dubnového finále extraligy nad držitelkami mistrovského titulu Šelmami Brno 3:1. Dukla vyhrála i třetí zápas v sezoně a vede tabulku s plným počtem devíti bodů. Šelmy prohrály stejně jako v úvodním utkání s Lvicemi Praha a jsou až deváté.
Šelmy v Liberci získaly první set 25:22, ale v dalším průběhu měly navrch domácí volejbalistky. Druhou a čtvrtou sadu vybojovaly těsně 25:23, ve třetím setu přenechaly soupeřkám jen 14 bodů.
„Na začátku sezony jsme si nemysleli, že budeme mít po třech utkáních devět bodů,“ řekl liberecký kouč Martin Hroch. „Každý zápas jsme hráli v jiné sestavě, pořád zkoušíme. Dobře trénujeme a je vidět, že to nese ovoce. Šelmy odehrály taky velmi dobrý zápas, bylo to jako pokračování loňského finále, takže jsem rád za tři body,“ uvedl.
„Dukla byla celou dobu preciznější v herních činnostech, což nám chybělo. Vyhrála zaslouženě,“ prohlásil trenér obhájkyň titulu Ondřej Marek.
Výsledky 3. kola extraligy volejbalistek
Výsledky 3. kola extraligy volejbalistek
KP Brno – Olymp Praha 3:1 (18, 16, -24, 12)
Nejvíce bodů: Santiagová 16, Funfálková a De Vosová po 13 – Divišová 15, Mandová a Tučková po 10.
Liberec – Šelmy Brno 3:1 (-22, 23, 14, 23)
Nejvíce bodů: Jelínková 19, Novakovičová 18, Šulcová 13 – Mercadová 20, Dos Santosová 15, Prchalová 12.
NVC Kladno – Ostrava 3:1 (23, -23, 23, 20)
Nejvíce bodů: Pošívalová 14, Rejmanová 13, Sirůčková 10 – Kojdová 20, Drozdová 10, Strušková 9.
Šternberk – Frýdek-Místek 0:3 (-20, -17, -22)
Nejvíce bodů: Koracová 9, Kasalová 8, Valentová 7 - Popičová 13, Šmídlová 11, Washingtonová 9.
České Budějovice – Přerov 1:3 (-22, -20, 14, -22)
Nejvíce bodů: Skřivanová 17, Boušková 13, Prokešová 10 - Hašková 21, Kopáčová 18, Saldanhaová 16.