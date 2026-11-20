Čeští volejbalisté se v příštím ročníku Evropské ligy utkají postupně se Slovenskem, s Lucemburskem, se Severní Makedonií, s Bosnou a Hercegovinou, Řeckem a Rumunskem. Druhý ze tří miniturnajů základní části odehrají svěřenci trenéra Jiřího Nováka před českými diváky, v termínu od 11. do 13. června budou hostit na dosud neurčeném místě Severní Makedonii a stejně jako letos Bosnu a Hercegovinu. O týden dříve se představí v Lucembursku a týden po domácím turnaji budou hrát v Rumunsku.
„Los nám přisoudil zajímavé soupeře, mezi kterými nechybí vždy prestižní duel se Slovenskem. V tuto chvíli ale známe jména soupeřů, nikoliv jejich konečné složení a nominace pro reprezentační sezonu. Těžko předem hodnotit jejich sílu, podobně jako tu naši,“ uvedl manažer volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
Letos Češi prohráli jen jednou
V letošním ročníku Evropské ligy vyhráli čeští volejbalisté pět ze šesti zápasů a nestačili jen na Dány v pětisetové bitvě, přesto jim to na postup do semifinále nestačilo. Příští rok budou obhajovat sedmé místo. Do ročníku s 29 účastníky vstoupí jako druhý nasazený tým za Rumunskem, proti němuž základní část soutěže zakončí.
Další z nadcházejících soupeřů Řekové letos skončili v Evropské lize první pod čarou postupu. Z uplynulé sezony si Češi zopakují shodou okolností opět doma souboj s Bosnou a Hercegovinou, kterou letos v červnu v Jihlavě porazili 3:0. Ještě není rozhodnuto, kde se bude hrát tentokrát. „Zástupci Českého volejbalového svazu aktuálně hledají vhodnou volejbalovou arénu,“ uvedl svaz.
„Evropskou ligu vnímáme jako důležitou součást reprezentační sezony a první ze dvou hlavních sportovních vrcholů roku 2027, tím druhým bude účast na světovém šampionátu v Polsku. Naším cílem bude uspět v soutěži, získat kvalifikační místo na mistrovství Evropy 2028 a zároveň kontinuálně zlepšovat naše postavení v žebříčku FIVB,“ konstatoval Javůrek.
Program české volejbalové reprezentace mužů v Evropské lize 2027
Program české volejbalové reprezentace mužů v Evropské lize 2027
4.–6. června (Lucembursko): Česko – Slovensko, Lucembursko – Česko,
11.–13. června (Česko): Česko – Severní Makedonie, Česko – Bosna a Hercegovina,
18.–20. června (Rumunsko): Česko – Řecko, Rumunsko – Česko.