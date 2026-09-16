Vašina: Hrát proti mistrům světa v jejich domácí aréně je úžasný zážitek

Jako noc a den se lišila divácká kulisa na posledních dvou zápasech českých volejbalistů v základní skupině mistrovství Evropy v Itálii. Zatímco na pondělní utkání se Slováky jich v Modeně přišlo jen pár stovek, úterní duel s domácím týmem se odehrál v bouřlivé atmosféře téměř zaplněné pětitisícové haly PalaPanini. Češi sice úřadujícím světovým šampionům sebrali první set, nakonec ale prohráli 1:3 a Italům na velké akci podlehli podvanácté za sebou. Přímý přenos závěrečného utkání skupinové fáze se Slovinskem sledujte od 20:45 na ČT sport a ČT sport Plus.
I přes velkou převahu domácích fanoušků, kteří bouřlivě aplaudovali každý úspěšný zákrok svých oblíbenců, byli po celý zápas slyšet i ti čeští.
Do haly jich dorazilo několik desítek, jádro již tradičně tvořili rodinní příslušníci dvacetiletého blokaře Antonína Klimeše, kteří na sobě měli jeho modrý reprezentační dres s číslem 19. Nechyběli ani předseda svazu Marek Pakosta či jeho předchůdce Zdeněk Haník.
„V první řadě bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří dorazili, protože i přes tu bouřlivou atmosféru, která tady v hale byla, byli slyšet,“ řekl libero Jan Pavlíček, jenž se v průběhu střetnutí spolu s několika dalšími hráči mimo základní sestavu dostal na palubovku.
Trenér Jiří Novák se totiž s výhledem na závěrečný zápas se Slovinskem, který určí výchozí pozici Čechů pro osmifinále, rozhodl šetřit některé z opor.
„Síla Italů je obrovská. Mají neskutečný servis, nemusejí si ani přihrávat za jedna a stačí jim to. I tak jsme s nimi ale drželi krok a já doufám, že nám to pomůže do zítřejšího zápasu se Slovinskem,“ řekl českým novinářům nahrávač Luboš Bartůněk.
„Užili jsme si atmosféru plné haly, hrát proti mistrům světa v jejich domácí aréně tady v Modeně. Je to volejbalový chrám, takže to pro nás byl úžasný zážitek,“ doplnil smečař Lukáš Vašina.
„Realita je taková, že nejsme za Italy úplně daleko, ale detaily hrají rozdíl. Kdybychom měli v týmu víc hráčů, kteří můžou podávat tvrdě, a setkali se s takovou kvalitou servisu v tréninku, byli bychom lépe připravení. Tak to ale je a bohužel jsme dostávali esa z tvrdých servisů i z kraťasů,“ poukázal trenér Novák na fakt, že Italové v utkání zaznamenali 14 es, zatímco čeští volejbalisté jen dvě.
Po třetím zápase ve třech dnech čeká jeho svěřence delší pauza a přesun do Turína. Tam se čtvrtý tým loňského mistrovství světa buď v neděli, nebo v pondělí utká o postup mezi nejlepších osm celků starého kontinentu.