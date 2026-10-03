Šelmy Brno zahájily sezonu porážkou, nestačily na pražské Lvice

Mistryně volejbalové extraligy Šelmy Brno vstoupily do sezony prohrou, stejně jako loni v říjnu podlehly pražským Lvicím. Tehdy to pro ně byla na cestě za druhou zlatou medailí v klubové historii jediná porážka v základní části, která přišla ve druhém kole. V úvodním díle tohoto ročníku domácí soutěže prohrály 1:3. Vítěznou premiéru tak prožil nový kouč Lvic Zdeněk Pommer.
Zkušený trenér s reprezentačními zkušenostmi dovedl svůj tým k vítězství po setech 23:25, 25:15, 25:19 a 25:21. Cenu pro nejužitečnější hráčku převzala v UNYP Areně kapitánka a nahrávačka Simona Bajusz. V dresu hostujícího týmu tvořila hru Pavla Šmídová, jež prožila s českou reprezentací mistrovství Evropy v rodném Brně.
Jako jediný v prvním kole zvládl zápas jen ve třech setech Prostějov, který doma hostil Přerov. Obhájce stříbra Liberec zdolal bronzový tým uplynulé sezony Frýdek-Místek 3:1. Stejným výsledkem uspěl ve Šternberku pražský Olymp, jenž se v minulé sezoně musel zachraňovat mezi elitou v baráži.
Zdolal v ní tehdy České Budějovice, které nakonec v extralize jsou po odstoupení Olomouce. Nováček z jihu Čech má první bod po pětisetové prohrané bitvě s Ostravou.
Výsledkem 3:2 zahájily sezonu také mládežnické reprezentantky z Národního volejbalového centra. Na neutrální půdě ve Svitavách zdolaly KP Brno.
Už v neděli Šelmy a kladenský tým NVC nastoupí znovu ve druhém kole.
Výsledky 1. kola extraligy volejbalistek
Výsledky 1. kola extraligy volejbalistek
Prostějov – Přerov 3:0 (20, 18, 22)
Nejvíce bodů: Georgievová 13, Jedličková a Wesleyová po 10 – Amaralová 12, Hašková 11, Pérezová 7.
NVC Kladno – KP Brno 3:2 (19, 23, -19, -24, 11)
Nejvíce bodů: Rejmanová 20, Sirůčková a Remešová po 12 – Santiagová 24, De Vosová 23, Hrušecká 13.
Šternberk – Olymp Praha 1:3 (-23, -20, 27, -20)
Nejvíce bodů: Kasalová a Valentová po 14, Koracová 12 – Divišová 18, Tučková 16, Novotná 11.
Liberec – Frýdek-Místek 3:1 (15, -21, 20, 13)
Nejvíce bodů: Novakovičová 17, Pavlíková 15, Šulcová a Körmendyová po 12 – Fukalová 12, Popičová 11, Mikelová 9.
České Budějovice – Ostrava 2:3 (-24, 16, -18, 17, -13)
Nejvíce bodů: Havlíková 20, Boušková 19, Prokešová 12 – Hublová 19, Kojdová a Žolnerčíková po 13.
Lvice Praha – Šelmy Brno 3:1 (-23, 15, 19, 21)
Nejvíce bodů: Janská a Pokorná po 13, J. Smolková 12 – Silvaová 11, Mercadová 10, Širůčková 8.