Návrat ruských sportovců se dotkne také ženského volejbalu. Česká reprezentace by se měla příští rok v červenci v rámci Ligy národů utkat s ruským týmem. Program nejvyšší každoroční soutěže zveřejnila mezinárodní federace FIVB. Český volejbalový svaz situaci analyzuje a zjišťuje, jaké následky pro český tým by mohly mít případné odmítavé kroky.
O zařazení ruských reprezentačních týmů do volejbalové Ligy národů vedení světového volejbalu rozhodlo v srpnu. Obě soutěže se kvůli tomu pro rok 2027 rozšíří z osmnácti na devatenáct týmů. České reprezentantky budou před zastávkou v Turecku hrát turnaje v Brazílii a Číně. V každém kole absolvují čtyři utkání.
Přesný program zápasů FIVB zveřejní později, ale je jasné, že duel Česka s Ruskem bude někdy mezi 7. a 11. červencem. Na turnaji v Turecku se Češky utkají ještě s Belgií, Francií a Slovinskem.
Mezinárodní volejbalová federace navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině v létě po doporučení Mezinárodního olympijského výboru vrátila ruské reprezentace na mezinárodní scénu. Naplánovaný duel ruských a českých volejbalistek by byl pro českou seniorskou reprezentaci v kolektivních sportech prvním utkáním s Ruskem od hokejového turnaje na ZOH 2022. Krátce po skončení tehdejší zimní olympiády v Pekingu zaútočilo Rusko na Ukrajinu.
Ruské reprezentace by na základě rozhodnutí sportovní arbitráže CAS měly hrát i hokejové šampionáty, ale to narazilo na vlnu odporu a minimálně nadcházejícího MS do 20 let v Kanadě se Rusko nezúčastní. Řada zemí včetně Česka oznámila, že proti Rusku hrát nebude a případné vzájemné zápasy bude bojkotovat.
Volejbalový svaz nyní situaci řeší. „V souvislosti s návratem ruských reprezentací do mezinárodních soutěží a možností jejich střetnutí s českými volejbalistkami v Lize národů a na mistrovství světa analyzuje Český volejbalový svaz možné dopady neúčasti, zejména sportovní a finanční sankce včetně dopadu na kvalifikaci na olympijské hry v roce 2028,“ uvedl na facebooku. Připojil, že nadále nesouhlasí s ruskou agresí na Ukrajině. „Naší odpovědností je chránit zájmy českého volejbalu,“ doplnil svaz.
Ve volejbalovém prostředí, které je globálnější než světová hokejová špička, oznámení návratu ruských reprezentací na světovou scénu tak bouřlivé reakce nevyvolalo. Rusky budou společně s českým týmem na všech zastávkách. Z evropských celků mají vedle zápasu s Českem naplánované duely s Nizozemskem, Itálií, Srbskem, Slovinskem, Francií a Tureckem.
Češky vstoupí do Ligy národů od 2. do 6. června v Brazílii duely se Srbskem, Nizozemskem, domácím týmem a Itálií. O dva týdny později budou hrát v Číně proti Polsku, domácí reprezentaci, Kanadě a Thajsku. Ve volejbalové Lize národů budou svěřenkyně Jannise Athanasopulose potřetí, letos skončily desáté.
Ruské reprezentantky budou startovat i na mistrovství světa v USA a Kanadě, kde bude v září příštího roku hrát také český tým. Účasti na mužském světovém šampionátu v Polsku se Rusové vzdali.