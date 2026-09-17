Mohl jsem jít do top ligy na lavičku, ale to jsem nechtěl, zdůrazňuje Pastrňák

Matěj Pastrňák si užívá premiérové seniorské mistrovství Evropy. V Itálii je v týmu jedním ze zástupců nastupující generace, kteří se letos podíleli na zlatu z evropského šampionátu do 22 let v Portugalsku. Dvacetiletý smečař uvedl, že premiéra mezi dospělými naplňuje jeho očekávání a těší se na nové angažmá v Polsku.
„U mládeže se občas stane, že někdo špatně přihraje lehký balon, zkazí lehkou věc. Tady se to už stávat nesmí. A je na to velký tlak jak od trenéra, tak od spoluhráčů. A je to samozřejmě správně,“ řekl Pastrňák, který v létě po čtyřech sezonách odešel z mistrovského Karlovarska do týmu druhé polské ligy Bielsko-Biala.
„Mohl jsem jít do top ligy na lavičku, ale to jsem nechtěl. Věděl jsem, že ještě potřebuju hrát, potřebuju herní praxi. A nabídku z Plus ligy jsem na hraní neměl, protože to se řeší brzo a já jsem měl ve Varech dobrou sezonu hlavně až ke konci, kdy už jsem měl podepsáno,“ uvedl Pastrňák.
Podle měj má druhá polská liga vyšší úroveň než česká extraliga. „Karlovarsko, Lvi a Budějovice by podle mě hráli ve druhé nejvyšší polské lize top, ale nižší týmy české ligy by si tam neškrtly. Je tam hodně kvalitních zápasů, ne jako v Česku. V Karlovarsku na 80 procent zápasů jedete s tím, že víte, že ať budete hrát jakkoliv, tak vyhrajete,“ řekl.
Věří, že i divácká kulisa bude v Polsku lepší. „Nepředpokládám, že bude chodit tolik fanoušků jako na Plus ligu, ale určitě to nebude tak, že by na zápas chodilo 30 nebo 50 lidí jako na nějakých místech v Česku. A myslím si, že i profesionalita jak v klubu, tak veřejnosti a celkově tam bude výrazně vyšší,“ prohlásil Pastrňák.
Moc přitom nechybělo k tomu, aby si v Polsku zahrál rovnou mezi elitou. Bielsko-Biala totiž v play-off druhé ligy nečekaně postoupila až do finále, v němž podlehla favorizovaným Katovicím. Pastrňák věří, že o postup do nejvyšší soutěže bude tým z města ležícího nedaleko českých hranic usilovat i v příští sezoně.
„Mám podepsáno na jeden plus jeden rok s oboustrannou opcí, takže můj cíl byl buď zahrát si jeden, maximálně dva roky tady v té lize a pak se zkusit posunout do té nejvyšší, nebo třeba odejít zas do nějaké jiné země,“ řekl Pastrňák. Mohlo by mu pomoct i to, že Bielsko-Bialu posílil rovněž zkušený nahrávač Jakub Janouch.
Se začleněním mezi starší spoluhráče už má zkušenosti z reprezentace. „Já jsem tady všechny kluky víceméně znal a nikdy mi nedělalo problém se někam začlenit,“ řekl hráč s přezdívkou Pasta, kterou dostal po Davidu Pastrňákovi.
S hokejovou superhvězdou ho ale nepojí žádný příbuzenský vztah. „Pastrňáků v České republice není zrovna hodně, ale pořád jich není tak málo, aby to musel být můj strejda nebo tak,“ řekla jedna z největších nadějí českého volejbalu.