Je to velký borec, který přes spoustu úspěchů zůstává oběma nohama pevně na zemi, nebo spíš na vodě, protože většinu času tráví s pádlem na kajaku a někdy i kanoi. Vodní slalomář Jiří Prskavec už vyhrál včetně olympijských her všechno a nedá se rozhodit ani nepovedenou sezonou, kterou nedávno ukončil. Naopak to zvyšuje jeho motivaci, aby se i ve třiatřiceti letech těšil, jak si to v příští sezoně vynahradí.
Vyhrál jste už všechno, včetně olympijských her, ale uplynulá sezona vám další úspěchy nepřinesla, i když v Itálii na ME jste byl od medaile kousek. Jak to koušete?
Nebyl jsem spokojený s tím, jak jsem jezdil. Ale na druhou stranu to odpovídalo tomu, jak jsem se na té vodě cítil, takže tomu ta sezona odpovídala. Zkusil jsem trošičku změnu v tréninku, ale ukázala se jako špatná. Jsem rád, že jsem do toho šel, ale nemělo to efekt, který jsem si přál. A to mě stálo dobré výsledky. Na Evropě to bylo super těsné, jeden dotyk od medaile. Na mistrovství světa dvě místa od finále. Ale takhle na to nechci koukat. Moje rychlost byla prostě níž a způsobila to ta změna v tréninku. Ověřil jsem si aspoň, že to není cesta pro mě. A že trénink musím směřovat víc k tomu, jak jsem trénoval dřív.
Je to tak, že jste se víc soustředil na fyzičku, nabral jste svalovou hmotu a teď se chcete znovu vrátit víc k technice?
Mám pocit, že ten náš sport se vyvíjí víc k té síle. Je to asi tím, že většina kajakářů tu disciplínu duplikuje s kayakcrossem, kde se té síly používá víc. Cítil jsem, že je to jeden z mých největších handicapů, proto jsem se na to chtěl zaměřit. Ale ten efekt nebyl takový, jak jsem si přál. Zesílil jsem a v tréninku jsem byl na krátkých úsecích trochu výbušnější, ale v závodech jsem se cítil ztuhlý a měl jsem pocit, že ztrácím cit pro vodu, což bylo vždycky pro můj výkon zásadní. Takže z toho teď chci zase trochu utéct, shodit váhu, s čímž jde trochu ruku v ruce i ta síla, ale myslím si, že pro moji techniku je zásadní držet se někde pod sedmdesáti kily.
Vždycky jste říkal, že vás vodní slalom pořád baví a tak nemáte problém hledat motivaci. Dá se říct, že ta nepovedená sezona je pro vás ještě o motivaci navíc, nebo spíš naopak?
Kdyby to trvalo dlouho, tak by mě to asi otrávilo, protože když tomu dávám maximum, tak chci aby tomu odpovídaly i výsledky. Ale vím, že ta minulá sezona pro mě byla risk, a já se teď těším, že se vrátím k tréninku jako dřív. Doufám, že se vrátím na svoji bývalou úroveň. Takže je to určitě motivace navíc.
Vítek Přindiš (37) i třeba Peter Kauzer (43 let), kteří se drží stále ve špičce, jsou daleko starší než vy. To je asi taky dobrá zpráva, ne?
Koukám na to spíš tak, že i s touhle neúspěšnou sezonou jsem se držel pořád na úrovni té špičky a měl výsledky do patnáctky, takže jsem výrazně neztrácel. A ten sport mě pořád naplňuje a baví. Kdybych cítil, že už je to moc, to by byl ten zlom si říct, že už to postrádá smysl, proč ten sport dělám. Ale že bych si říkal, budu jezdit do čtyřiceti, to ne. Já jsem byl zase s těmi úspěchy a ježděním na tom topu hodně brzy a každý vrcholový sportovec má určité množství času a pak už to nemusí jít. Rozhodně je to hezká inspirace, ale neberu to tak, že když tenhle bude jezdit do padesáti, tak já taky. Kdyby to tak bylo, tak koukám hlavně na Štěpánku Hilgertovou, ta vydržela nejdéle.
Po jednom ze závodů jste říkal, že Jakub Krejčí a mladší generace kajakářů jezdí úplně jiným stylem než vy. V čem je to jiné, jestli se to dá vysvětlit?
Je to o té síle. Oni se snaží vodu někdy přetlačit a já na to nemám tolik síly, proto jsem se s ní snažil vždycky spíš spolupracovat. Je pravda, že v některých místech závodu je to silovější pojetí rychlejší a dráha se tím zkrátí, ale stojí to hodně energie. V tom je ten rozdíl asi největší a záleží i na tom, jak se postaví trať. Některé k tomu úplně nabádají, jiné jsou takové, že se můžete svézt a využít vodu ve svůj prospěch a je to nejrychlejší.
Letos jste upustil od singlu, jak to vidíte na příští sezonu? Nevrátíte se do kanoe?
Já jsem od singlu neupustil, jen jsem si prostě nevyjel nominaci do reprezentace. Na singlu jsem pak opravdu nestrávil moc času víceméně proto, že to nebylo možné, ale jinak na něm chci dál jezdit a doufám, že budu příští rok úspěšnější než letos a jako v předchozích třech letech zkusím jezdit na obou.
V příští sezoně bude asi hlavním tématem olympijská kvalifikace, v níž zbývá ještě šest závodů z devíti. Dostat se počtvrté na Hry bude vaše největší motivace?
Ne, že bych tam nechtěl, ale nevím jestli na to v tuhle chvíli můžu reálně pomýšlet, protože moje aktuální výsledky tomu vůbec neodpovídají. Můj úspěch by závisel hodně na tom, aby na druhé straně přišel neúspěch, a to bych Kubovi Krejčímu nepřál. Takže chci jezdit co nejlépe a podle toho, jako to dopadne, se uvidí. A já věřím, že na olympiádu pojede ten nejlepší z nás, a když to bude Kuba, tak já mu budu moc fandit a přát, aby se mu to tam povedlo. Pro mě je rozhodující, jestli mě ten sport pořád baví a jestli můžu konkurovat těm nejlepším. Takže olympiáda pro mě není rozhodující, byl jsem na třech a není to pro mě zásadní, mám i ostatní závody.
Pořád platí, že každá země může mít na olympiádě v disciplíně jen jedno zastoupení a není žádná výjimka?
Trošičku se změnila pravidla. Takže můžeme teoreticky nastoupit v jedné kategorii dva z jedné země, ale jeden by se tam musel kvalifikovat z jiné kategorie. Takže kdybych si to třeba vyjel na kanoi, tak bych tam potom mohl startovat i na kajaku.
Jak se chystáte na zimní přípravu a jak to s rodinou zvládáte?
Chystáme se standardně do Austrálie a chci jet s celou rodinou. Už to nebude na půl roku, ale vidím to na nějaké dva měsíce. A pak bych rád ještě na jaře vyrazil do Španělska, kde pojedeme příští rok mistrovství světa. Kluci mají pět a sedm let. Když tam jsme, tak chodí do školy i v Austrálii. Tady jsou v anglické škole, takže oba jsou schopní komunikovat. U Jiříka už je to hodně dobrý, Mareček hodně rozumí, ale má problémy dát dohromady celé věty. A právě Austrálie jim vždycky dá hrozně moc a pomůže, aby se rozmluvili. Takže to beru jako přidanou hodnotu, když tam jedou se mnou.
Už kluci seděli v kajaku?
Jiříček už teď dokonce startoval na prvních závodech. Měl jsem z toho radost.
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