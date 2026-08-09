Vodní slalom

Kočířová bere na juniorském ME třetí zlato. V časovce kayakcrossu získali Češi pět medailí


9. 8. 2026Aktualizovánopřed 11 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Kočířová urvala na MEJ třetí zlato
Zdroj: ČT sport

Senzace na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Sedmnáctiletá Valentýna Kočířová získala třetí zlato, po kanoi a kajaku je šampionkou v kayakcrossu. Velký úspěch české výpravy podtrhl zisk pěti cenných kovů v časovce kayakcrossu. Juniorky obsadily ve Francii kompletní stupně vítězů v čele s vítěznou Lucií Vaculovou.

Kočířová se rozloučila s juniorskou kategorií ve velkém stylu. Její suverenitu ve Francii narušila jen krajanka Lucie Vaculová, která ji porazila v dopolední časovce. V této neolympijské disciplíně, jež se hodnotí zvlášť a také slouží jako kvalifikace vyřazovacího kayakcrossu, obsadily české juniorky kompletní stupně vítězů. Vítěznou Vaculovou a druhou Kočířovou na nich doplnila Markéta Štěpánková.

V odpoledním k.o. závodu si nejlepší dvě Češky pořadí prohodily a finále vyhrála Kočířová před Vaculovou. Kočířová tak stejně jako na červencovém mistrovství světa získala čtyři individuální medaile, v Krakově to byla tři stříbra a bronz. Od roku 2024 talentovaná závodnice na juniorských šampionátech z vody vylovila deset medailí.

Dva cenné kovy brali v kayakcrossu také muži v kategorii do 23 let, ve finále byl Martin Rudorfer druhý a Adam Semerád třetí. Pro Rudorfera to byl dnes druhý cenný kov po bronzu z časovky, který vybojovala v kategorii do 23 let také Olga Samková.

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