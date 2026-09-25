Sezona vodního slalomu se uzavře na ME. Češi vysílají Kneblovou, Krejčího i Prskavce

Čeští vodní slalomáři uzavřou sezonu evropským šampionátem, který se uskuteční od čtvrtka do soboty v italské Ivree. V českém týmu je kromě Terezy Kneblové a Jakuba Krejčího také obhájce evropského titulu mezi kajakáři Jiří Prskavec. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Zlatá medailistka z MS mezi kanoistkami Kneblová prokázala, že má formu i po červencovém šampionátu v Oklahoma City. Na finále Světového poháru v Seu d'Urgell získala bronz na kánoi a stříbrné medaile v časovce i ve vyřazovacím závodě kayakcrossu. V Ivree se cítí velmi dobře. „Na mistrovství Evropy se těším hrozně moc. Mám tuhle trať strašně ráda a je tady dobrá atmosféra. Zároveň už cítím, že je to poslední závod, takže si ho chci užít,“ uvedla.
Přímé přenosy z ME ve vodním slalomu
Přímé přenosy z ME ve vodním slalomu
Pátek 25. září:
11:30 finále K1
17:00 finále C1
Sobota 26. září:
14:00 kayakcross individuál
20:00 kayakcross
Po povedené sezoně bude i na ME patřit k adeptkám na medaili. „Samozřejmě nějaká očekávání na sebe mám, ale snažím se, aby na mě nevytvářela moc velký tlak. Je to poslední akce a chci spíš zajet dobré jízdy, abych měla dobrý pocit. Už teď jsem spokojená s tím, jak ta sezona probíhala, a tenhle závod už mi ji snad nepokazí,“ doplnila Kneblová.
Vysoko může pomýšlet i kajakářský světový šampion Krejčí, který bude obhajovat evropský titul v kayakcrossu. „Ivrea mi sedí, ten kanál tady mám moc rád a na závody se samozřejmě těším. Ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi je podaří naplnit,“ vzkázal.
Díky jeho loňskému titulu může český tým poslat do krosu čtyři zástupce. Totéž platí mezi kajakáři, protože loňské ME v Paříži ovládl olympijský šampion z Tokia 2021 Prskavec. Ten letos zatím žádný výrazný úspěch nezaznamenal, na MS skončil čtrnáctý. „Sezona je dlouhá, je to poslední závod. Nicméně mně se úplně nedařilo, takže ještě mám o motivaci víc tady něco předvést,“ prohlásil před ME Prskavec.
Více než na výsledek se soustředí na vlastní výkon. „Spokojený budu, když mé jízdy budou odpovídat tomu, jak bych chtěl. Abych z toho měl prostě dobrý pocit. To je pro mě v tuhle chvíli nejzásadnější. Samozřejmě bych si chtěl zazávodit ve finále, ale uvidíme, jak to bude vypadat,“ doplnil třiatřicetiletý český reprezentant.
Nominace Česka na ME ve vodním slalomu:
Nominace Česka na ME ve vodním slalomu:
Muži:
K1: Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Jan Bárta, Matyáš Novák.
C1: Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan.
Kayakcross: Jakub Krejčí, Matyáš Novák, Vojtěch Heger, Jan Bárta.
Ženy:
K1: Amálie Hilgertová, Kateřina Beková, Bára Galušková.
C1: Tereza Kneblová, Martina Satková, Tereza Michalová.
Kayakcross: Tereza Kneblová, Olga Samková, Kateřina Beková.