Jakub Krejčí obhájil triumf v anketě Král divoké vody. Ocenění, kterým navázal na svazovou korunu pro Kanoistu roku, získal zejména díky světovému i evropskému titulu mezi kajakáři.
Krejčí byl stejně jako před rokem král mezi závodníky, kteří jezdí v peřejích. Vedle triumfů na evropském i světovém šampionátu se pravidelně umisťoval mezi nejlepšími i v závodech Světového poháru.
K tomu přidal na mistrovství světa stříbro v časovce kayakcrossu a na evropském šampionátu stříbro s kajakářskou hlídkou.
„Je to krásný bonus a krásná tečka za celou sezonou. Ta sezona, kterou jsem měl, byla neskutečná. Vůbec jsem nečekal, že by mohla být až takhle úspěšná,“ vzkázal Krejčí.
Pod vedením staronového trenéra Jana Vondry už se chystá na novou sezonu. Čekají ho soustředění na Réunionu, Novém Zélandu a v Austrálii. „Chtěl bych zlepšit výbušnost a nějaké detaily, o kterých zatím nechci mluvit,“ uvedl Krejčí.
V první šestici za ním skončili mistryně světa ve slalomu v kategorii kanoistek Tereza Kneblová, mistr světa ve sjezdu Matěj Vaněk, světový šampion z kayakcrossu Vít Přindiš, bronzový kanoista z MS slalomářů Lukáš Kratochvíl a mistryně světa ve sjezdu Kristina Novosadová. V úspěšném roce se do oceněné šestice nedostal například evropský šampion v kayakcrossu Matyáš Novák.