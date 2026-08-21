Na veslařském MS pojedou čtyři české lodě včetně medailové naděje Flamíkové se Šantrůčkovou

Čtyři české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamíkovou a Annu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení Světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Svěřenkyně trenéra Petra Blechy se v SP třikrát prosadily na stupně vítězek, přičemž úvodní závod v Seville vyhrály. Na mistrovství Evropy na začátku srpna v Itálii poté doveslovaly druhé, nestačily jen na Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou.
Ve Varese startovaly i další tři české posádky, které byly nominované na světový šampionát. Párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal obsadila páté místo, dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil skončil šestý a skifařka Alice Prokešová byla pátá ve finále B.
O zatím poslední českou medaili na MS se před čtyřmi lety v Račicích postarali Jiří Kopáč a Milan Viktora, kteří získali bronz na dvojce bez kormidelníka lehkých vah. V olympijských disciplínách uspěl naposledy v roce 2018 stříbrný skifař Ondřej Synek.
Na loňském šampionátu v Šanghaji byla nejlepším českým výsledkem osmá místa Flamíkové se Šantrůčkovou a smíšené posádky osmiveslice.
Program vysílání MS ve veslování
Program vysílání MS ve veslování
- 24. 8., 16:00: rozjížďky (ČT sport Plus)
- 25. 8., 13:00: rozjížďky (ČT sport)
- 25. 8., 16:00: čtvrtfinále (ČT sport Plus)
- 26. 8., 13:00: rozjížďky (ČT sport)
- 26. 8., 16:00: semifinále a finále (ČT sport Plus)
- 27. 8., 13:00: rozjížďky (ČT sport)
- 27. 8., 15:30: semifinále a finále (ČT sport)
- 28. 8., 13:00: rozjížďky (ČT sport)
- 28. 8., 16:00: semifinále a finále (ČT sport)
- 29. 8., 10:00: finále (ČT sport Plus)
- 29. 8., 15:00: rozjížďky a semifinále (ČT sport Plus)
- 30. 8., 10:00: rozjížďky (ČT sport Plus)
- 30. 8., 13:00: finále (ČT sport)