Veslování

Flamíková s Podrazilem skončili na světovém šampionátu v mixu jedenáctí


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Finále B smíšených posádek dvojskifů s Pavlínou Flamíkovou a Jakubem Podrazilem
Zdroj: ČT sport

Pavlína Flamíková s Jakubem Podrazilem obsadili na mistrovství světa ve veslování v Amsterodamu v kategorii smíšených posádek dvojskifů 11. místo. Dopoledne jeli semifinále a z páté příčky do bojů o medaile neprošli o více než čtyři sekundy, odpoledne ve finále B doveslovali pátí. Porazili rakouskou loď.

Oba čeští reprezentanti absolvovali finálové jízdy svých hlavních disciplín v pátek. Flamíková s Annou Šantrůčkovou vybojovaly páté místo na dvojce bez kormidelnice, Podrazil a Dalibor Neděla byli šestí na dvojskifu.

Mix dvojskifů měl premiéru na MS loni, na zařazení do programu olympijských her si poměrně nová disciplína musí počkat.

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