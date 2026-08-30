Flamíková s Podrazilem skončili na světovém šampionátu v mixu jedenáctí

Pavlína Flamíková s Jakubem Podrazilem obsadili na mistrovství světa ve veslování v Amsterodamu v kategorii smíšených posádek dvojskifů 11. místo. Dopoledne jeli semifinále a z páté příčky do bojů o medaile neprošli o více než čtyři sekundy, odpoledne ve finále B doveslovali pátí. Porazili rakouskou loď.
Oba čeští reprezentanti absolvovali finálové jízdy svých hlavních disciplín v pátek. Flamíková s Annou Šantrůčkovou vybojovaly páté místo na dvojce bez kormidelnice, Podrazil a Dalibor Neděla byli šestí na dvojskifu.
Mix dvojskifů měl premiéru na MS loni, na zařazení do programu olympijských her si poměrně nová disciplína musí počkat.