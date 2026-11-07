Juránková skončila na SP v Hongkongu sedmá

Heidi Juránková skončila na Světovém poháru v Hongkongu sedmá a zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu. Česká reprezentantka ztratila 24 sekund na vítěznou Rusku Dianu Isakovovou. Dana Přikrylová závod nedokončila.
Juránková potvrdila dobrou formu poté, co před týdnem na Ibize poprvé vyhrála závod Evropského poháru.
„Se závodem jsem velice spokojená. Trochu jsem cítila únavu z Ibizy. Měla jsem ztuhlé nohy a vzhledem k tomu, že je tady opravdu vlhko, tak jsem musela jet hodně zadrženě. Nepustilo mě to do nějaké extrémní intenzity. Ale celý závod jsem měla vyrovnaný, nemůžu být nespokojená,“ uvedla karlovarská rodačka.
Dosavadním maximem Juránkové ve Světovém poháru byla osmá příčka, na které skončila loni v listopadu při svém debutu ve Florianópolisu.
Výsledky SP v triatlonu v Hongkongu
Výsledky SP v triatlonu v Hongkongu
Muži: 1. Serre (Fr.) 50:14, 2. McClusky (Austr.) stejný čas, 3. Castro (Šp.) -6.
Ženy: 1. Isakovová (Rus.) 55:39, 2. Lehairová (Luc.) stejný čas, 3. Chuang An-čchi (Čína) -1, ...7. Juránková -24, Přikrylová (obě ČR) nedokončila.