Triatlon

Beaugrandová je podruhé triatlonová královna světa, Juránková byla patnáctá


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Francouzka Cassandre Beaugrandová před domácí kulisou olympijského závodu v Paříži zopakovala dva roky starý triumf a podruhé v kariéře se tak stala mistryní světa v triatlonu. Své vedení v seriálu potvrdila závěrečným vítězstvím v Pontevedře. Nové maximum v závodech MS si patnáctým místem připsala Heidi Juránková.

Před Beaugrandovou jsou podle počtu titulů už jen dvě triatlonistky: Flora Duffyová z Bermud má čtyři zlata a Australanka Emma Snowsillová tři. Letos francouzská favoritka vyhrála všech pět závodů, do nichž nastoupila. Celkově čtrnáctým dílčím triumfem v MS se přiblížila na jediný rekordmance Duffyové.

Muži završí sezonu MS v neděli. Lídrem pořadí po předchozím závodu v Karlových Varech je Portugalec Vasco Vilaca.

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