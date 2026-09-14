Zverev porazil ve finále US Open domácího Sheltona a získal druhý grandslamový titul

Druhý grandslamový titul. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open, když ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 6:3, 7:6, 5:7, 6:2. Nejvýše nasazený hráč slavil několik týdnů po letošním triumfu na Roland Garros.
Devětadvacetiletý Zverev zdolal Sheltona i v šestém vzájemném zápase. Ve Flushing Meadows napravil finálový nezdar z roku 2020, kdy prohrál s Rakušanem Dominicem Thiemem. Stal se prvním německým vítězem US Open od triumfu Borise Beckera v roce 1989 a druhým nejstarším premiérovým vítězem soutěže v tzv. open éře po Švýcarovi Stanu Wawrinkovi, který byl v roce 2016 ještě o dva roky starší.
Zverev zvítězil po třech hodinách a 33 minutách hry. Uspěl i navzdory tomu, že na vítězné míče prohrál 35:47. Měl ale méně nevynucených chyb (31:47). Sheltonovi nepomohlo ani deset es.
O šest let mladší Shelton, který plnil roli turnajové osmičky, nevyužil šanci na zisk prvního grandslamového titulu. Ve finále turnaje „velké čtyřky“ byl poprvé. Posledním americkým vítězem mužské dvouhry na US Open tak zůstává Andy Roddick, který triumfoval v roce 2003.
Zverev měl do svého třetího finále v sezoně lepší vstup a hned v úvodním gamu prolomil Sheltonův servis. Američan mu pomohl při brejkbolu dvojchybou. Německý tenista pak udržel výhodu až do konce setu a uzavřel ho opět na přijmu. I tentokrát zahrál Shelton za stavu 3:5 proti brejkbolu a zároveň setbolu dvojchybu.
Také ve druhém setu nepouštěl Zverev soupeře při servisu k šancím. Poté, co si oba hráči udrželi podání až do konce, rozhodla zkrácená hra. V ní Němec získal úvodních pět výměn a tie-break dovedl k vítězství.
Ve třetím setu se Shelton zlepšil a duel za podpory fanoušků na dvorci Arthura Ashe zdramatizoval. První brejkbol v utkání sice v šesté hře nevyužil, v koncovce za stavu 6:5 se ale dostal na příjmu do vedení 40:0 a druhou možnost proměnil.
Začátek čtvrté sady Sheltonovi nevyšel. Navzdory vedení 30:0 přišel hned o úvodní servis a Zverev následně získal vedení 2:0. Ve čtvrtém gamu druhý hráč světa dostal za stavu 30:30 varování za překročení času při servisu, hru na podání si ale udržel. Sheltona pak připravil o podání i v sedmé hře a duel následně doservíroval. Po prvním využitém mečbolu chvíli netušil, že je zápas u konce. Až když se podíval na skóre na obrazovce, mohl se definitivně začít radovat.