Zverev na úvod Turnaje mistrů porazil Jódara

Světová jednička Alexander Zverev z Německa vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím 6:4, 6:4 nad španělským debutantem Rafaelem Jódarem. V druhém utkání skupiny Johna McEnroea se od 20:30 střetnou Američan Ben Shelton a Francouz Arthur Fils.
Devětadvacetiletý Zverev splnil roli favorita za necelou hodinu a půl. V zápase se mohl opřít o svou silnou zbraň, servis: nastřílel deset es, po prvním podání získal 86 procent bodů a odvrátil oba brejkboly.
Dvacetiletému soupeři, jehož letos porazil i na cestě za triumfem na Roland Garros, vzal Zverev v každém setu jednou servis. Mladý Španěl se kvalifikoval na Turnaj mistrů hned ve své první sezoně na ATP Tour, loni ještě hrál Next Gen Finals pro tenisty do 20 let.
Zverev tak vyhrál první duel od 2. listopadu, kdy oficiálně stanul v čele světového žebříčku. Na Masters v Paříži dva dny poté podlehl Italovi Lorenzovi Musettimu.
Hamburský rodák usiluje o třetí triumf na Turnaji mistrů po letech 2018 a 2021. Jeho největším rivalem by měl být podle papírových předpokladů Španěl Carlos Alcaraz.
Výsledky Turnaje mistrů
Výsledky Turnaje mistrů
Dvouhra:
Skupina Johna McEnroea: Zverev (1-Něm.) – Jódar (8-Šp.) 6:4, 6:4.
Čtyřhra:
Skupina Todda Woodbridge: Heliövaara, Patten (1-Fin./Brit.) – Luz, Matos (8-Braz.) 6:3, 5:7, 10:4.