Výborná tečka za skvělou sezonou, radovala se Siniaková. S Townsendovou bude pokračovat

Za třešničku na dortu označila tenistka Kateřina Siniaková titul z Turnaje mistryň, kterým korunovala úspěšnou sezonu. Během ní triumfovala s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou také na Roland Garros či US Open a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekla, že bude po jejím boku hrát i v příští sezoně.
Rekordně pošesté uzavřela rok jako deblová světová jednička a vysloužila si pochvalu od legendární Martiny Navrátilové, kterou v čele historického žebříčku překonala.
„Je to výborná tečka za skvělou sezonou. Mám obrovskou radost, že to takhle klaplo a potvrdily jsme, jaký jsme skvělý pár,“ řekla Siniaková.
Siniaková s Townsendovou porazily v nedělním finále v Indian Wells italský pár Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová 6:4, 6:3. Rodačka z Hradce Králové navázala v prestižní soutěži na triumf z roku 2021, kdy uspěla po boku Barbory Krejčíkové. Townsendová zvítězila na WTA Finals poprvé.
„Věřím, že jsme se v průběhu turnaje zlepšovaly. Zápasy nám pomáhaly, cítily jsme se více samy sebou. Mám radost, že jsme to i přes trochu pomalejší start dokázaly otočit, pak jsme hrály, co jsme chtěly, byly agresivnější a urvaly to ve dvou setech,“ uvedla Siniaková.
Třicetiletá tenistka vyhrála jako první v historii všechny kalendářní grandslamy a Turnaj mistryň se dvěma různými parťačkami. „Upřímně jsem na to ani nepomyslela. Když jsem tady, tak chci získat titul a tohle je bonus. Jsem moc ráda, že se mi daří, že dokážu vyhrávat i s jinými parťačkami a sbírat tituly. To se nezapomíná a jsem na to pyšná. Když už tady jsem, nemyslím na rekordy, protože chci vyhrávat. A tohle je hezká třešnička na dortu,“ podotkla Siniaková.
Pošesté v kariéře přezimuje v čele deblového světového žebříčku, čímž překoná počin Navrátilové a stane se novou rekordmankou. Navrátilová, po níž je trofej pro vítězky Turnaje mistryň pojmenovaná, jim pohár v neděli také předávala.
„Jsem za to nesmírně vděčná. Moc to pro mě znamená. Viděly jsme se jen na ceremoniálu a pak už jsem neměla příležitost se s ní vidět, takže nic dalšího nepadlo. Mám ale radost, že si zápas užila,“ řekla Siniaková. „Vždy, když se potkáme, moc mi fandí, gratuluje a drží nám palce. Je skvělé ji na těchto turnajích stále potkávat. Je to neskutečná legenda,“ uvedla.
Siniakovou pochválila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport také Navrátilová. „Holky jsou šikovné. Vědí, jak se má hrát, kde mají stát, co dělá partnerka, co dělají soupeřky. Jsou chytré, šikovné a umějí to. A Katka, to je ninja na síti,“ řekla Navrátilová a dodala, že rekord Siniakové ráda přenechá. „Zůstalo to v Česku, takže ok,“ podotkla.
Uplynulou sezonu hodnotila Siniaková pozitivně. Získala v ní osm titulů ze čtyřhry, šest s Townsendovou, dva s Číňankou Čang Šuaj. „Jsem ráda, že jsem vydržela zdravá, i když tam byly malé nesrovnalosti. V singlu a deblu to byla super sezona. Jsem vděčná za tým, jaký mám, a jací lidé za mnou stojí. Užívám si i ten proces. Jsem ráda tam, kde teď jsem, jaký jsem člověk, a jsem velmi spokojená,“ řekla Siniaková.
Potvrdila také, že bude s Townsendovou hrát i v příští sezoně. „Asi by bylo velké překvapení, kdybych řekla ne. Samozřejmě budeme pokračovat a už se moc těším na další sezonu,“ doplnila Siniaková.