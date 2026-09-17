Tenis

Valdmannová zdolala v Sao Paulu Pigossiovou a je poprvé ve druhém kole, postoupila i Šalková


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vendula Valdmannová na turnaji v Sao Paulu zapsala první vítězství na elitním okruhu WTA. Domácí Lauru Pigossiovou porazila 2:6, 6:1 a 6:1. Postupem napodobila českou krajanku Dominiku Šalkovou, jež po dvoudenním čekání kvůli dešti rovněž zvládla svůj úvodní zápas.

Valdmannová uspěla v hlavní soutěži turnaje WTA na druhý pokus. V únoru v Ostravě ji vyřadila v prvním kole Slovenka Rebecca Šramková.

Na brazilském betonu se proti Pigossiové zpočátku trápila a nevyužila své šance, ale po ztrátě úvodního setu nechala soupeřce už jen dva gemy.

Šalková porazila v Sao Paulu favorizovanou Jessicu Bouzasovou a prošla do druhého kola. V duelu, který se měl podle původního programu hrát už v pondělí, zdolala šestou nasazenou Španělku za necelou hodinu a půl 7:5, 6:1.

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