Valdmannová zdolala v Sao Paulu Pigossiovou a je poprvé ve druhém kole, postoupila i Šalková

Vendula Valdmannová na turnaji v Sao Paulu zapsala první vítězství na elitním okruhu WTA. Domácí Lauru Pigossiovou porazila 2:6, 6:1 a 6:1. Postupem napodobila českou krajanku Dominiku Šalkovou, jež po dvoudenním čekání kvůli dešti rovněž zvládla svůj úvodní zápas.
Valdmannová uspěla v hlavní soutěži turnaje WTA na druhý pokus. V únoru v Ostravě ji vyřadila v prvním kole Slovenka Rebecca Šramková.
Na brazilském betonu se proti Pigossiové zpočátku trápila a nevyužila své šance, ale po ztrátě úvodního setu nechala soupeřce už jen dva gemy.
Šalková porazila v Sao Paulu favorizovanou Jessicu Bouzasovou a prošla do druhého kola. V duelu, který se měl podle původního programu hrát už v pondělí, zdolala šestou nasazenou Španělku za necelou hodinu a půl 7:5, 6:1.