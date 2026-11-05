Tenis

Trofej pro vítězky Poháru Billie Jean Kingové je v Praze. Motivace pro děti je úžasná, říká Strýcová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Trofej za vítězství českých tenistek v Poháru Billie Jean Kingové dorazila do Prahy. Tým pod vedením kapitánky Barbory Strýcové finálový turnaj v Šen-čenu ovládl koncem září, pohár nyní svaz prezentoval v Síni slávy českého tenisu, kde bude od pátku do úterý k vidění na výstavě věnované historii českých triumfů v elitní ženské mezinárodní tenisové soutěži.

Příjemné vítězné pocity ani více než měsíc po triumfu Strýcovou neopustily. „Ještě to neskončilo, asi to ještě dlouho neskončí. A to, že se můžou lidi podívat na takový krásný velký pohár, kde je vyryto spoustu českých jmen, tak z toho mám velkou radost,“ uvedla s úsměvem.

Letos triumfovala pětice Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Sára Bejlek. Jejich jména ještě na podstavci chybí, ale svaz je nechá doplnit. Strýcová se na trofeji našla, protože jako hráčka několikrát pohár vyhrála.

Nahrávám video
Barbora Strýcová a Petr Pála o úspěchu na BJK Cupu
Zdroj: ČT sport

Trofej bude putovat po České republice v rámci náborové akce svazu. „Ta motivace pro děti je úžasná. Když uvidí takový pohár, tak si možná řeknou, že by ho jednou taky doma chtěly mít a začnou třeba hrát tenis nebo se začnou zlepšovat nebo je to začne motivovat,“ ocenila Strýcová.

Česko je s dvanácti triumfy druhou nejúspěšnější zemí hned po Spojených státech amerických. Svůj malý památeční pohár dnes přinesla ukázat Miroslava Bendlová, která společně s tehdy osmnáctiletou Martinou Navrátilovou a Renatou Tomanovou vyhrála Pohár federace v roce 1975. To byl první československý triumf v této soutěži.

Nahrávám video
Závěr utkání Lindy Noskové proti Elině Svitolinové ve finále Poháru BJK
Zdroj: ČT sport

„Tenhle pohár jsme dostali v roce 2013 dodatečně. Všichni jsme dostávali medaile a bylo to vyryté pro každého hráče a pro kapitána, takový malinký pohár jako památka,“ poznamenala.

Pak následovala úspěšná éra se čtyřmi triumfy v 80. letech a po přejmenování na Fed Cup dalších šest výher samostatného Česka v letech 2011 až 2018. Této éře kapitána Petra Pály se na výstavě věnuje samostatný panel.

Přečtěte si také

Strýcová po zisku Poháru BJK: Vypadalo to lehce, ale lehké to nebylo

Strýcová po zisku Poháru BJK: Vypadalo to lehce, ale lehké to nebylo

Češky jsou šampionkami Poháru Billie Jean Kingové. Nosková rozhodla proti Svitolinové

Češky jsou šampionkami Poháru Billie Jean Kingové. Nosková rozhodla proti Svitolinové

Pála přinesl svůj památeční pohár z roku 2018. „Koukám na ty poháry a říkám si, že je hrozně hezké, že je každý jiný. Ta cesta byla různá a ta trofej je úžasná. Je skvělé ji mít v ruce, vyhrát. Stojí to spoustu úsilí,“ radoval se současný předseda svazu.

Jeho nástupnice Strýcová má zatím jednu trofej, první po změně formátu a přejmenování na současný název Pohár Billie Jean Kingové.

Výstava mapující týmové úspěchy československého a českého ženského tenisu bude od 6. do 10. listopadu na pražské Štvanici otevřena denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.