Trofej pro vítězky Poháru Billie Jean Kingové je v Praze. Motivace pro děti je úžasná, říká Strýcová

Trofej za vítězství českých tenistek v Poháru Billie Jean Kingové dorazila do Prahy. Tým pod vedením kapitánky Barbory Strýcové finálový turnaj v Šen-čenu ovládl koncem září, pohár nyní svaz prezentoval v Síni slávy českého tenisu, kde bude od pátku do úterý k vidění na výstavě věnované historii českých triumfů v elitní ženské mezinárodní tenisové soutěži.
Příjemné vítězné pocity ani více než měsíc po triumfu Strýcovou neopustily. „Ještě to neskončilo, asi to ještě dlouho neskončí. A to, že se můžou lidi podívat na takový krásný velký pohár, kde je vyryto spoustu českých jmen, tak z toho mám velkou radost,“ uvedla s úsměvem.
Letos triumfovala pětice Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Sára Bejlek. Jejich jména ještě na podstavci chybí, ale svaz je nechá doplnit. Strýcová se na trofeji našla, protože jako hráčka několikrát pohár vyhrála.
Trofej bude putovat po České republice v rámci náborové akce svazu. „Ta motivace pro děti je úžasná. Když uvidí takový pohár, tak si možná řeknou, že by ho jednou taky doma chtěly mít a začnou třeba hrát tenis nebo se začnou zlepšovat nebo je to začne motivovat,“ ocenila Strýcová.
Česko je s dvanácti triumfy druhou nejúspěšnější zemí hned po Spojených státech amerických. Svůj malý památeční pohár dnes přinesla ukázat Miroslava Bendlová, která společně s tehdy osmnáctiletou Martinou Navrátilovou a Renatou Tomanovou vyhrála Pohár federace v roce 1975. To byl první československý triumf v této soutěži.
„Tenhle pohár jsme dostali v roce 2013 dodatečně. Všichni jsme dostávali medaile a bylo to vyryté pro každého hráče a pro kapitána, takový malinký pohár jako památka,“ poznamenala.
Pak následovala úspěšná éra se čtyřmi triumfy v 80. letech a po přejmenování na Fed Cup dalších šest výher samostatného Česka v letech 2011 až 2018. Této éře kapitána Petra Pály se na výstavě věnuje samostatný panel.
Pála přinesl svůj památeční pohár z roku 2018. „Koukám na ty poháry a říkám si, že je hrozně hezké, že je každý jiný. Ta cesta byla různá a ta trofej je úžasná. Je skvělé ji mít v ruce, vyhrát. Stojí to spoustu úsilí,“ radoval se současný předseda svazu.
Jeho nástupnice Strýcová má zatím jednu trofej, první po změně formátu a přejmenování na současný název Pohár Billie Jean Kingové.
Výstava mapující týmové úspěchy československého a českého ženského tenisu bude od 6. do 10. listopadu na pražské Štvanici otevřena denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.