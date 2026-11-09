Tenis

Siniaková s Townsendovou prohrály v super tie-breaku úvodní duel Turnaje mistryň


před 8 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kateřině Siniakové s Taylor Townsendovou nevyšel vstup do Turnaje mistryň. V Indian Wells prohrály se Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou 6:4, 1:6, 8:10.

Siniaková s Townsendovou spolu hrály poprvé od zářijového triumfu na grandslamovém US Open. Krátce po něm americká parťačka světové deblové jedničky z Česka musela podstoupit operaci slepého střeva a do zápasů se vrátila až v Indian Wells.

První zápas na Turnaji mistryň začaly Siniaková s Townsendovou lépe, když ve třetím gemu sebraly Italkám servis a úvodní sadu dotáhly do vítězného konce. Pak ale na jejich straně přibývaly chyby, na začátku druhého setu obě přišly o podání a manko 0:5 už nedotáhly. Erraniové s Paoliniovou patřil i rozhodující super tie-break.

Siniaková s Townsendovou ve skupině ještě nastoupí proti Španělce Cristině Bucsové s Američankou Nicole Melicharovou-Martinezovou a proti australsko-nizozemské dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová.

Ve dvouhře si první výhru do tabulky skupiny 1, v níž hraje wimbledonská šampionka Linda Nosková, připsala Američanka Coco Gauffová. Nasazená čtyřka porazila krajanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:7 a 6:2.

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