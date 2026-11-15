Sama se sebou jsem se na kurtu nepotkala, litovala Nosková po debaklu se Svitolinovou

Tenistka Linda Nosková odehrála v semifinále Turnaje mistryň utkání, na které bude chtít co nejdříve zapomenout. Wimbledonská šampionka podlehla v boji o finále Ukrajince Elině Svitolinové jasně 2:6, 1:6 a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport a Tenisovysvet.cz ji mrzelo, že špatný den vyšel zrovna na takovéto utkání. Celkově ale hodnotí životní sezonu pozitivně.
„Byl to těžký zápas, Elina hrála dobře. Pro mě to dnes nebyl úplně pozitivní den. Prostě jsem se dnes sama se sebou na kurtu nepotkala. Škoda, že to zrovna vyšlo na takhle důležité utkání. Na druhou stranu jsem ale ráda, že jsem rok ukončila ve víceméně dobrém stylu,“ řekla Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy udržela v utkání se Svitolinovou jen dvakrát servis. Do zápasu sice vstoupila brejkem, o výhodu však ihned přišla a od stavu 2:2 ztratila další čtyři gamy. Ve druhé sadě prohrávala už 0:5, a přestože hrozbu kanára odvrátila, konec na turnaji už ne.
„Nenašla jsem se spíše od začátku do konce. Nebyla jsem na kurtu hlavou úplně stoprocentně,“ uvedla Nosková, která postoupila do semifinále z prvního místa ve skupině.
V ní porazila jinou Ukrajinku Martu Kosťukovou a Američanku Coco Gauffovou, prohrála až v závěru s její krajankou Jessicou Pegulaovou. „Je to hodně jiné, když prohrajete, ale pak pokračujete dál. Nebudu to ale na to svádět. Dneska to bylo všechno moje chyba. Co se dá dělat,“ uvedla Nosková.
V utkání se Svitolinovou se nemohla především opřít o servis, udělala 11 dvojchyb. „Kdybych věděla, jak to změnit, tak bych to změnila. Bohužel nevím,“ podotkla.
Ocenila ale také hru soupeřky, která Turnaj mistryň v roce 2018 vyhrála. „Elina mi úplně nedala tolik možností, abych se do zápasu vrátila nebo se jakkoliv našla. Možná kdyby několik míčků na začátku dopadlo pro mě, mohla jsem mít trošku větší vedení a mohlo mě to nakopnout víc. Nestalo se a ona pokračovala v nastoupeném tempu,“ řekla Nosková.
Triumf na Wimbledonu, v Berlíně i v týmové soutěži
I přes porážku v semifinále Turnaje mistryň hodnotila sezonu jako úspěšnou. Vedle triumfu ve Wimbledonu ovládla také travnatý turnaj v Berlíně a byla hlavní oporou českého týmu při vítězství v Poháru Billie Jean Kingové. Ve světovém žebříčku jí patří osmé místo.
„Rozhodně to byla moje nejlepší sezona. Bude samozřejmě dost těžké ji v dalších letech ještě překonat a vylepšit, ale myslím si, že se každým rokem tenisově zlepšuju. Pro mě je nejdůležitější, ať tak pokračuju,“ uvedla Nosková, která v úterý oslaví 22. narozeniny.
Nyní se těší na dovolenou. „Pojedu na dovolenou na necelé dva týdny a zůstanu tady v Americe. Odletím i na jeden ostrov, ale ještě asi nechci dodávat detaily,“ řekla Nosková, která se stala ambasadorkou UNICEF.