Jiří Lehečka by měl nastoupit v pátek do druhé dvouhry v semifinále Davisova poháru proti Itálii. Řekl to kapitán tenisového týmu Tomáš Berdych. Jasno má i o jméně druhého singlisty, z taktických důvodů ho ale zatím nechtěl prozradit. Přímý přenos duelu sledujte v pátek od 15:30 na ČT sport.
„U Jirky to vůbec nebylo od začátku téma. Přijel sem v roli jedničky, tu od úvodu drží a naplňuje ji. Nebylo tam vůbec co řešit,“ uvedl jednačtyřicetiletý Berdych.
Čtrnáctý hráč světa Lehečka byl v úterý jedním ze strůjců čtvrtfinálového vítězství nad Kanadou. V souboji jedniček porazil Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:2 a zajistil českým tenistům rozhodující druhý bod. Před ním uspěl také Tomáš Macháč, který dostal přednost před Jakubem Menšíkem a zdolal Liama Draxla 6:2, 3:6, 6:2.
Nominaci do pátečního semifinále proti Itálii oznámí kapitáni obou týmů hodinu před začátkem úvodní dvouhry, která začne v 16:00. „Všichni kluci jsou k dispozici. Ty dva dny, které byly po zápase, jsme zužitkovali dobře a ku prospěchu našich hráčů. Kluci jsou ready, ale finální rozhodnutí, nebo spíše to, co půjde ven, bude až v den zápasu. Usoudili jsme, že by nebylo moudré tohle Italům odkrývat. Mají nějaké varianty, nad kterými mohou přemýšlet, a kdyby už věděli, co na ně pustíme, mohli bychom jim to ulehčit,“ řekl Berdych.
Italové postoupili do semifinále po středeční výhře 2:1 na zápasy nad Jižní Koreou. Lorenzo Musetti nejprve porazil Hong Song-čchana 6:0, 7:6, pak sice Flavio Cobolli prohrál s Kwon Sun-uem 6:3, 6:7, 6:7, v rozhodující čtyřhře ale Matteo Berrettini a Andrea Vavassori zdolali dvojici Kwon Sun-u, Hjon Čong 7:6, 7:6. V semifinále je požene i domácí prostředí v Boloni.
„Je to další výzva, řekl bych lehce nová. Třeba vloni v Americe to byl dobrý test, kdy tam bylo až na ten poslední zápas plno. Italská atmosféra bude určitě bouřlivější, ale máme tu takový lehký návrat ke staršímu formátu doma–venku, kdy hrajeme s Itálií u nich. Tenhle druh zápasů máme rádi, takže se těším,“ prohlásil Berdych.
Italové útočí v soutěži na čtvrtý titul po sobě a pátý v historii. Berdych věří, že jim jeho hráči šňůru překazí. „Máme možnost se o to postarat a budeme se maximálně snažit. Samozřejmě vnímáme, že hrají bez Jannika (Sinnera), což je pro nás určitě velké plus, ale nic to negarantuje. Myslím si, že včerejší zápas ukázal, že pokud nepřidají, tak si troufnu říct, že by misky vah mohly být i kapánek na naši stranu,“ řekl Berdych.
Také vítěz týmové soutěže z let 2012 a 2013 vnímá široké možnosti ve výběru Filippa Volandriho. Italský kapitán má k dispozici vedle světové sedmičky Cobolliho, Musettiho (27.), Berrettiniho (43.) a deblisty Vavassoriho ještě Luciana Darderiho (21.). Ani Berdych tedy netuší, v jaké sestavě nakonec mohou Italové nastoupit.
„Bude strašně záležet, jak to pojmou. Je to opravdu jen na jejich kapitánovi a on sám nejlíp ví, jak na tom jeho hráči jsou, jak se cítí a jak hrají. Zvenčí nebo z našeho pohledu se ta varianta změny (oproti Koreji) nabízí, protože sice mají hráče z desítky, ale s pěti prohranými zápasy v řadě,“ uvedl Berdych.
„Pak tam mají Berrettiniho, který na tom žebříčkově možná není tak dobře, ale je to borec, který už jim tu pár zápasů vyhrál, takže to je taky jedna z variant. Záleží i na tom, jestli nebudou chtít víc dbát na Musettiho, že by to stálo víc na něm a chtěli by to odehrát přes naši dvojku. Netroufnu si odhadovat ani polemizovat, v jakém rozpoložení jsou, ale ty možnosti tam mají,“ doplnil Berdych.