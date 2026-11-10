Tenis

Pegulaová na Turnaji mistryň porazila Kosťukovou a udržela šanci na semifinále


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jessica Pegulaová porazila na Turnaji mistryň v Indian Wells Martu Kosťukovou z Ukrajiny 6:2, 7:5 a udržela šanci na semifinále. O postup americká tenistka si zahraje v posledním utkání skupiny s Lindou Noskovou.

Pegulaová bez větších problémů získala první set. Druhá sada byla vyrovnaná až do stavu 5:5, kdy Američanka vybojovala rozhodující brejk. K vítězství jí pomohlo i devět dvojchyb Kosťukové.

Dvaatřicetiletá Pegulaová startuje na Turnaji mistryň popáté za sebou. Nejlepšího výsledku dosáhla v roce 2023, kdy postoupila do finále, v němž podlehla Polce Ize Šwiatekové. Loni si zahrála semifinále.

Kosťuková, která se první účasti na turnaji dočkala jako náhradnice za světovou jedničku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, po druhé porážce přišla o šanci na postup. S posledním podnikem sezony se rozloučí zápasem s Američankou Coco Gauffovou.

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