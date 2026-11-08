Nosková na úvod Turnaje mistryň porazila Kosťukovou

Linda Nosková vstoupila úspěšně do Turnaje mistryň. Martu Kosťukovou z Ukrajiny, která se do soutěže dostala jako náhradnice za Jelenu Rybakinovou, porazila 6:2 a 6:4.
V úvodu duelu se v ostrém slunci ani jedna z tenistek nemohla opřít o servis, takže první tři gamy získaly hráčky na returnu. Jistotu na podání jako první našla Nosková, která díky tomu odskočila na 3:1 a s přispěním dalšího brejku hladce získala úvodní sadu.
Ve druhém setu se čtyřiadvacetiletá Ukrajinka zlepšila a Nosková střídala skvělé momenty s lacinými chybami. Klíčové okamžiky zvládala česká tenistka lépe.
Odvrátila oba brejkboly, kterým čelila, a sama v pátém gamu svou jedinou brejkbolovou šanci využila. Závěr utkání kontrolovala a po necelé hodině a půl proměnila první mečbol vítězným forhendem.
Po wimbledonském semifinále a osmifinále US Open Nosková zdolala Kosťukovou potřetí ze čtyř vzájemných zápasů v této sezoně.
„Za mě to byl dobrý zápas. Úplně jsem nečekala, že to bude až tak lehké. Marta je skvělá hráčka a měly jsme spolu už hodně těžkých zápasů, hlavně ten poslední na US Open, takže jsem šla na kurt s tím, že to fakt nebude procházka růžovým sadem. Ale dneska si myslím, že jsem ten zápas vedla od začátku do konce, takže jsem byla moc ráda,“ řekla v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Původně se chystala na Rybakinovou, ale na poslední chvíli se jí soupeřka změnila. „Já jsem se to dozvěděla včera odpoledne, takže míň než dvacet čtyři hodin jsem měla na přípravu, ale bylo to tak akorát. Možná dříve, kdyby mi to řekli, bylo by to ještě lepší. Člověk se na tyhle trošku jiné podmínky musí připravit, ale mně to nedělalo tak velký problém,“ uvedla Nosková.
Ve skupině 1 se Nosková utká ještě s Američankami Coco Gauffovou a Jessicou Pegulaovou.
Ve dvouhře se na Turnaj mistryň z českých tenistek kvalifikovala ještě Karolína Muchová, kterou úvodní duel ve skupině proti Bělorusce Aryně Sabalenkové čeká v pondělí.