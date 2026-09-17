Nejde říct nic jiného. Jedeme vyhrát, prohlásily tenistky před Pohárem BJK

Linda Nosková a Karolína Muchová vyrazily na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové s nejvyššími ambicemi. Před odletem do Šen-čenu, kde zahájí turnaj 22. září duelem proti Velké Británii, se shodly na jediné možné ambici – vyhrát.
„Jedeme to tam vyhrát. Nebudu říkat nic jiného,“ řekla Nosková. „Na papíře to ale vypadá někdy jinak než v realitě. Můžeme být všechny první nebo druhé na světě a nemusí se nám dařit. O umístění to v tuto chvíli není. Hlavně abychom si sedly na kurtu, sedly nám podmínky a vyhrály co nejvíc zápasů,“ uvedla jednadvacetiletá hráčka, které patří ve světovém pořadí šesté místo.
Spolu s wimbledonskými finalistkami jsou v týmu kapitánky Barbory Strýcové také Marie Bouzková, Sára Bejlek a deblová světová jednička Kateřina Siniaková. „Jsme tým. Držím s Lindou a ambice máme nejvyšší,“ připojila se Muchová. „Potkaly jsme se před hodinou, musíme se naladit a sehrát. Uvidíme, jak nám sedne povrch. Tým máme silný a můžeme být zdravě sebevědomé,“ uvedla Muchová, která je oproti Noskové v žebříčku WTA o dvě příčky níž.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy Nosková má za sebou i kvalitní vystoupení na US Open, kde se dostala do čtvrtfinále. V něm prohrála po třísetovém boji s pozdější finalistkou a tehdejší obhájkyní dvou titulů Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Po utkání i žertovala, že si dá na žal pár drinků. „Padlo jich víc. Bylo to fajn, dali jsme si je hlavně tady v Praze. V New Yorku byl všední den, tak jsme si to nechali do Česka,“ řekla Nosková.
Zatímco Nosková pomohla k postupu na finálový turnaj úspěšnými výkony v dubnové kvalifikaci ve Švýcarsku, Muchová může hrát v Poháru Billie Jean Kingové po necelých čtyřech letech. Naposledy nastoupila do týmové soutěže na finálovém turnaji v listopadu roku 2022, kdy Češky prohrály v semifinále se Švýcarskem.
„V minulosti jsem měla většinou zranění, proto jsem nehrála. Jinak v Billie Jean King Cupu reprezentuju strašně ráda. Teď to vyšlo, proto hraju,“ řekla hráčka, která vypadla na US Open ve 3. kole po porážce s Američankou Emmou Navarrovou. „Hned po návratu do Česka jsem raketu do ruky nevzala. V New Yorku jsem byla dřív, měla jsem jet lag a raději si dávám pauzu po návratu, abych se srovnala s jet lagem. Pak jsme začali pomalu trénovat na Štvanici. Vrátila jsem se minulý týden v úterý, takže času moc nebylo. Pár dní jsme potrénovali a letí se dál,“ uvedla.
Důležité podle ní bude co nejlépe se popasovat s časovým posunem. Češky budou příští úterý ve čtvrtfinále proti Britkám favoritky. „Vrátily jsme se z Ameriky, kde je čas minus šest, a teď letíme do Číny, kde je plus šest. Musíme se srovnat časově, dostat do tenisového rytmu, zvyknout si na povrch a jiné míče než na US Open, abychom předváděly co nejlepší výkony,“ řekla Muchová.
Obě hráčky pak žertovaly, že vzájemné finále Wimbledonu už je zapomenuté. „Jsme pořád kamarádky, nic se nezměnilo. Byl to zápas jako každý jiný. Pro nás to není velký rozdíl. Těším se na týmovou atmosféru, ať už to bude z lavičky, nebo na kurtu,“ uvedla Nosková. Muchová s ní souhlasila. „Je super, že hrajeme za jeden tým, reprezentujeme Česko spolu, a těšíme se na to,“ doplnila svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda.