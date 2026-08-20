Návrat Alcaraze. Na US Open bude po zranění obhajovat titul, nehraje od dubna

Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem sedmi grandslamů od poloviny dubna, poté co před více než čtyřmi měsíci odstoupil z turnaje v Barceloně.
„Jsem zpátky. Jdeme na to,“ řekl druhý hráč světového žebříčku. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna.
Alcaraz se naposledy představil v dubnu na antukovém turnaji v Barceloně, ale proti Tomáši Macháčovi k duelu druhého kola už nenastoupil. Léčil pravé zápěstí, postupně rušil účasti na Roland Garros, ve Wimbledonu a v poslední době i na Masters v Torontu a Cincinnati.
Než ho začalo trápit zápěstí, měl skvělý začátek sezony: vyhrál úvodních 16 zápasů a triumfem na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam. Ve Flushing Meadows získal trofej také v roce 2022, po jejím zisku se tehdy stal v 19 letech nejmladší světovou jedničkou.