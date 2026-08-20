Tenis

Návrat Alcaraze. Na US Open bude po zranění obhajovat titul, nehraje od dubna


20. 8. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem sedmi grandslamů od poloviny dubna, poté co před více než čtyřmi měsíci odstoupil z turnaje v Barceloně.

„Jsem zpátky. Jdeme na to,“ řekl druhý hráč světového žebříčku. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna.

Načítání...

Alcaraz se naposledy představil v dubnu na antukovém turnaji v Barceloně, ale proti Tomáši Macháčovi k duelu druhého kola už nenastoupil. Léčil pravé zápěstí, postupně rušil účasti na Roland Garros, ve Wimbledonu a v poslední době i na Masters v Torontu a Cincinnati.

Nahrávám video
Alcaraz ve finále US Open porazil Sinnera
Zdroj: ČT sport

Než ho začalo trápit zápěstí, měl skvělý začátek sezony: vyhrál úvodních 16 zápasů a triumfem na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam. Ve Flushing Meadows získal trofej také v roce 2022, po jejím zisku se tehdy stal v 19 letech nejmladší světovou jedničkou.

Přečtěte si také

Alcaraz kvůli zraněnému zápěstí vynechá i Wimbledon

19. 5. 2026

Alcaraz kvůli zraněnému zápěstí vynechá i Wimbledon

Alcaraz nebude obhajovat titul na Roland Garros, zradilo ho zraněné zápěstí

24. 4. 2026

Alcaraz nebude obhajovat titul na Roland Garros, zradilo ho zraněné zápěstí

Sinner porazil v Monte Carlu Alcaraze a bude znovu světovou jedničkou

12. 4. 2026

Sinner porazil v Monte Carlu Alcaraze a bude znovu světovou jedničkou
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.