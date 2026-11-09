Karolína Muchová zahájila Turnaj mistryň porážkou 6:7 a 5:7 se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska, která je po odstoupení Jeleny Rybakinové z Kazachstánu nejvýše postavenou hráčkou v Indian Wells. Muchovou nepodržel servis, o který pětkrát přišla.
V úvodu zápasu měla Muchová opakovaně šanci jít do trháku. Brejk z páté hry ale nepotvrdila a pak nevyužila výhodu vlastního podání ani za stavu 5:4. Naopak to byla Sabalenková, která si ve dvanáctém gemu při servisu Muchové vypracovala první dva setboly. Ty ještě Muchová odvrátila a vynutila si tie-break, jenže v něm jí výborně hrající Běloruska dovolila jen dva míče. Pro třicetiletou českou tenistku to byl první prohraný tie-break v této sezoně, deset předchozích vyhrála.
Favorizovaná Sabalenková postupně získala převahu. Hned ve třetím gemu prolomila podání Muchové. Česká tenistka si vzala vzápětí servis zpět, pak ale znovu podání neudržela a bývalá světová jednička odskočila na 4:2.
Když za stavu 5:4 podávala Sabalenková na vítězství v zápase, Muchová se vzepjala k poslednímu náporu a vyrovnala na 5:5. Jenže vzápětí znovu podání neudržela a na druhý pokus už Sabalenková zápas ukončila. Využila druhý mečbol díky tomu, že pokus o prohoz Muchové zastavila síť. Na rozdíl od Lindy Noskové tak Muchová na úvod závěrečného podniku sezony neuspěla.
Ve skupině 2 se wimbledonská finalistka Muchová utká ještě s Ruskou Mirrou Andrejevovou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.
Výsledky tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells
Výsledky tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells
Dvouhra - skupina 2:
Sabalenková (2-Běl.) – Muchová (7-ČR) 7:6 (7:2), 7:5.