Motivace k budoucím úspěchům. Vítězky juniorského BJK Cupu se povzbuzovaly zpěvem

Velký úspěch je velkou motivací. Tak vidí české tenisové juniorky víkendový triumf v Poháru Billie Jean Kingové do 16 let. Věří, že časem uspějí i mezi dospělými. Výběr kapitánky Pavlíny Tiché ve složení Jana Kovačková, Kateřina Zajíčková a Ema Chladová získal titul díky nedělní finálové výhře v Káhiře nad Japonskem 2:1 na zápasy.
„Je to velký úspěch. Bylo vidět, že holky bojovaly jako tým. Po rozhodujícím utkání to bylo velmi emotivní a holky si to zaslouží,“ řekla Tichá.
První bod zajistila Češkám Zajíčková, která porazila Jui Komadaovou 6:2, 6:4. Kovačková ale poté podlehla Sakino Mijazawaové 3:6, 1:6. Rozhodla čtyřhra, v níž Kovačková se Zajíčkovou zdolaly Mijazawaovou a Ran Wakanaovou 6:1, 4:6 a 11:9.
„Od poloviny druhého setu, kdy to vypadalo, že už ta sada nedopadne, tak holky sedly na lavičku a začaly zpívat Skákal pes přes oves. Asi se tím ale uklidnily a následný super tie-break dopadl pozitivně pro nás,“ uvedla Tichá.
Nápad rozptýlit se zpíváním měla Kovačková. „Už jsem nevěděla, jak dál pomoct,“ řekla s úsměvem šestnáctiletá hráčka, která se Zajíčkovou triumfovala také letos v juniorské čtyřhře ve Wimbledonu a na Roland Garros. „Tady to ale bylo týmové, takže o to je to možná hezčí,“ podotkla Kovačková.
Strýcová: Velké věci začínají u těch menších
Výběr kapitánky Tiché navázal na poslední juniorský triumf z roku 2021. Předtím Češky ovládly v samostatné historii týmovou soutěž také v letech 2000, 2001 a 2015. „Je to obrovská reklama pro český tenis a přeji vám do další kariéry spoustu úspěchů. A hlavně ať jste hlavně zdravé, protože herně na to máte,“ řekl šéf svazu Petr Pála.
Hráčkám na dálku gratulovala také Barbora Strýcová, která dovedla letos v roli kapitánky český tým k triumfu v dospělé soutěži. „Je to úžasný výsledek a úspěch. Bylo to neuvěřitelně vybojované, což se strašně moc cení. Viděla jsem, jak jste fungovaly jako tým a jak jste se podporovaly. Velké věci začínají u těch menších a vy máte krásně našlápnuto. Držím vám dál palce a sleduji vás,“ doplnila Strýcová.