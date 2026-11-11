Tenis

Los přisoudil českým tenistům na United Cupu Řecko a Maďarsko


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Čeští tenisté narazí v základní skupině pátého ročníku United Cupu na Řecko a Maďarsko. V nominaci českého týmu je letošní wimbledonská šampionka Linda Nosková, Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina, Petr Nouza, Laura Samson a Jesika Malečková.

Turnaj smíšených týmů, v němž se Češi představí ve skupině B v Sydney, se uskuteční od 1. do 10. ledna. Druhým dějištěm bude Perth. Řecko bude reprezentovat dvojnásobný grandslamový finalista Stefanos Tsitsipas či bývalá světová trojka Maria Sakkariová. V maďarské sestavě jsou 63. hráč světa Fábián Marozsán nebo o třináct příček níže postavená Anna Bondárová.

Češi budou obhajovat letošní čtvrtfinále, v němž prohráli s Belgií 1:2. Nepomohla jim ani účast Barbory Krejčíkové a Jakuba Menšíka. Nejdále se čeští tenisté probojovali předloni do semifinále, zastavil je tehdy výběr USA.

Z šesti tříčlenných skupin postoupí do čtvrtfinále vítězové a dva nejlepší týmy z druhých míst. Stejně jako letos se odehrají vždy tři zápasy: mužská a ženská dvouhra a smíšená čtyřhra. V Sydney se uskuteční ještě další dvě skupiny. V déčku na sebe narazí Francie, Austrálie a Velká Británie, ve skupině F Belgičané, Španělé a Argentinci.

Titul obhajuje Polsko, které ve skupině E narazí v Perthu na Německo a Švýcarsko. Ve stejném dějišti se představí také dvojnásobní šampioni Američané a v áčku je čekají Chorvatsko a Kazachstán. V céčku pak zabojují o postup Kanaďané, Italové a Dánové, rozhodl dále los.

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