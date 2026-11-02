Tenis

Lehečka se stal českou jedničkou a v žebříčku poskočil na patnácté místo


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Díky finálové účasti v Basileji ve světovém žebříčku si Jiří Lehečka polepšil o šest míst a posunul se na 15. příčku. Novou jedničkou je německý tenista Alexander Zverev.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka v Basileji nestačil pouze na Valentina Vacherota z Monaka, kterému podlehl 6:2, 3:6, 3:6 a prohrál i třetí finále v sezoně. Na kontě tak má stále dva tituly, naposledy triumfoval loni v lednu v Brisbane.

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Lehečka podlehl Vacherotovi a v Basileji se titulu nedočkal
Zdroj: ČT sport

Díky posunu v žebříčku se Lehečka v pořadí ATP stal českou jedničkou. Přeskočil Jakuba Menšíka, kterému patří 16. místo. V první stovce jsou ještě Vít Kopřiva (62.) a Tomáš Macháč (69.).

V ženském pořadí je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na sedmé příčce. Na osmé místo se posunula úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková a žebříčku čtyřhry stále vládne Kateřina Siniaková.

Zverev poprvé světovou jedničkou

Devětadvacetiletý Zverev měl jistotu posunu do čela světového žebříčku už na začátku října, kdy dosavadní světová jednička Jannik Sinner kvůli zranění ukončil sezonu a Španěl Carlos Alcaraz neuhrál potřebné body.

Posun na první místo si Zverev, který letos ovládl Roland Garros a US Open, oficiálně zajistil minulý týden postupem do čtvrtfinále turnaje ve Vídni. Stal se 30. světovou jedničkou od zavedení žebříčku v roce 1973 a druhým Němcem na trůnu po Borisi Beckerovi.

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